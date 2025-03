Starpianistin Anna Vinnitskaya spielt Schumanns Klavierkonzert

Mit einem der beliebtesten romantischen Klavierkonzerte, dem Klavierkonzert a-Moll, op. 54 von Robert Schumann, istamin der Philharmonie Essen zu erleben. Begleitet wird die Porträtkünstlerin der Saison 2024/2025 dabei vom Tonhalle Orchester Zürich unter Paavo Järvi. Mit einem weiteren Werk aus Schumanns Feder – der euphorischen „rheinischen“ Sinfonie – beschließen das Spitzenensemble und sein Chefdirigent den Abend, den sie mit einem effektvollen Frühwerk von György Ligeti eröffnen: Der griff in seinem „Concert Românesc“ auf originale Lieder und Tänze zurück und verneigte sich damit vor der rumänischen Volksmusik und „dem Geist der Dorfkapellen“.Die Pianistin Anna Vinnitskaya wurde im russischen Novorossijsk geboren. Sie studierte bei Sergei Ossipienko in Rostow und anschließend bei Evgeni Koroliov an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, an der sie seit 2009 selbst als Professorin lehrt. Der 1. Preis beim Concours Reine Elisabeth in Brüssel 2007 markierte für sie den internationalen Durchbruch. Sie gastiert heute auf den Podien der Metropolen, konzertiert mit führenden Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, den Münchner Philharmonikern, dem NHK Symphony Orchestra Tokyo, dem Orchestre Philharmonique de Radio France und dem Boston Symphony Orchestra und wird umworben von den renommiertesten Dirigent*innen weltweit.(€ 25,00-105,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de christoph.dittmann@tup-online.de T +49 201 8122-210