Renaud und Gautier Capuçon mit Brahms’ Doppelkonzert in der Philharmonie Essen
Geschwisterpaar zu Gast mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France unter der Leitung von Jaap van Zweden am Sonntag, 08. November 2026
Johannes Brahms’ Doppelkonzert diente unter anderem der künstlerischen Versöhnung zwischen Brahms und dem Geiger Joseph Joachim, mit dem er jahrelang zerstritten war. Clara Schumann nannte es deshalb ein „Versöhnungswerk“. Das Werk besticht durch klassische Klarheit, lyrische Melodien und feine Dialoge zwischen Violine und Violoncello. Die „Symphonie fantastique“ gilt als ein Meisterwerk der Romantik. Der knapp 27-jährige Komponist begründete damit eine neue Art von Programmmusik. Das weltbekannte Stück schildert in fünf Sätzen die Liebe und den Liebeskummer eines jungen Künstlers, die ihn bis in düstere Visionen führen.
Karten (€ 25,00-85,00 Euro) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.