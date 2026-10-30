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Renaud und Gautier Capuçon mit Brahms’ Doppelkonzert in der Philharmonie Essen

Geschwisterpaar zu Gast mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France unter der Leitung von Jaap van Zweden am Sonntag, 08. November 2026

(lifePR) (Essen, )
Musikalisch sind sie Frankreichs bekanntestes Geschwisterpaar: Am Sonntag, 08. November 2026, um 17:00 Uhr sind Renaud und Gautier Capuçon mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France unter der Leitung ihres Chefdirigenten Jaap van Zweden in der Philharmonie Essen zu Gast. Die Capuçon-Brüder sind ein bisschen wie Popstars der Klassik. Und auch künstlerisch passt zwischen Renaud, den Geiger, und Gautier, den Cellisten, kein Blatt. Das führt zu außergewöhnlichen Konzerterlebnissen. Beide betrachten die Romantik als ihre musikalische Heimat. Und so wird es ein Glücksfall, wenn die zwei Brüder in Essen das Doppelkonzert von Johannes Brahms aufführen. Französisch auch das Orchester: Das Orchestre Philharmonique de Radio France ist die Nummer eins unter den Rundfunkorchestern im Nachbarland. Um den Frankreich-Schwerpunkt zu komplettieren, erklingt im zweiten Teil des Konzerts die „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz.

Johannes Brahms’ Doppelkonzert diente unter anderem der künstlerischen Versöhnung zwischen Brahms und dem Geiger Joseph Joachim, mit dem er jahrelang zerstritten war. Clara Schumann nannte es deshalb ein „Versöhnungswerk“. Das Werk besticht durch klassische Klarheit, lyrische Melodien und feine Dialoge zwischen Violine und Violoncello. Die „Symphonie fantastique“ gilt als ein Meisterwerk der Romantik. Der knapp 27-jährige Komponist begründete damit eine neue Art von Programmmusik. Das weltbekannte Stück schildert in fünf Sätzen die Liebe und den Liebeskummer eines jungen Künstlers, die ihn bis in düstere Visionen führen.

Karten (€ 25,00-85,00 Euro) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

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