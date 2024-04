Reiner Witzel/Dave Kikoski Quintet zu Gast bei „Jazz in Essen“

Ein hochkarätiges Quintett mit veritabler All-Star-Besetzung ist beim nächsten „Jazz in Essen“-Konzert amzu Gast: Am Alt-/Sopransaxofon ist der Düsseldorfer Jazzmusiker Reiner Witzel zu erleben, ein musikalischer Weltbürger, der mit Pop-, Soul- und Funk-Stars sowie mit Jazzgrößen wie David Sanborn, Dave Liebman oder Richie Beirach arbeitete oder arbeitet. An seiner Seite Dave Kikoski (Klavier), einer der meistgefragten Pianisten der New Yorker Szene, der mit der Mingus Big Band 2011 einen Grammy gewann. Ein Gefährte aus dieser Band ist der gebürtige Russe Alex Sipiagin (Trompete und Flügelhorn), der seit 1990 in New York lebt und zu den Top-Spielern seines Fachs zählt. Aus Russland stammt auch der Bassist Makar Novikov. Zwei Tage nach dem Putin-Überfall auf die Ukraine setzte er sich nach Italien ab und gehört heute zu Sipiagins Band. Tobias Frohnhöfer (Schlagzeug), Drummer im Trio von Richie Beirach, komplettiert das Quintett. Jazzfans dürfen sich auf aktuellen Acoustic Jazz von Weltklasse freuen.Das Schauspiel Essen versteht sich als Plattform für unterschiedliche Künstler*innen aus anderen Sparten sowie für Akteur*innen der Stadtgesellschaft und hostet weiterhin beliebte Reihen, so auch die Reihe „Jazz in Essen“.