Puccinis „Turandot“ mit weltbekannter „Nessun dorma“-Arie kehrt zurück auf die Bühne des Aalto-Theaters

Giacomo Puccini hinterließ seine letzte Oper „Turandot“ als Fragment – und dennoch gehört das Werk zu den populärsten Musiktheater-Kompositionen. Ein Grund dafür ist sicher die weltberühmte Arie „Nessun dorma“, gesungen vom Prinzen Kalaf im dritten Akt. Am Aalto Musiktheater wird die Oper nun wiederaufgenommen: Am Sonntag, 05. Oktober 2025, um 18:00 Uhr kehrt „Turandot“ auf die Bühne zurück. Weitere Vorstellungen folgen am 10., 19. und 26. Oktober sowie am 01. November. Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti übernimmt Aalto-Sopranistin Astrik Khanamiryan die Titelpartie, als Kalaf ist Ensemblemitglied Jorge Puerta zu erleben.



In „Turandot“ verbindet sich eine ernste Märchenhandlung – das Werben des unbekannten Prinzen Kalaf um Turandot, die jedem Heiratskandidaten drei Rätsel aufgibt und ihm den Kopf abschlagen lässt, wenn er diese nicht lösen kann – mit Elementen der commedia dell’arte, wie den ironischen Kommentaren der Minister Ping, Pang und Pong. Die Modernität und Aktualität der Turandot-Figur liegt dabei in ihrem emanzipatorischen Charakter: Als selbstbestimmte weibliche Herrscherfigur repräsentiert sie eine Kultur des Matriarchats. Um das Schicksal und die Demütigung ihrer Ahnin Lo-u-Ling zu vermeiden und um nicht instrumentalisiert zu werden, erschuf sie das blutige Rätsel-Reglement.

(lifePR) (