Programm des Aalto Ballett Essen für 2026/2027 veröffentlicht
„Der Nussknacker – Eine Weihnachtsgeschichte“ von Youri Vámos sowie dreiteiliger Tanzabend mit Choreografien von Sharon Eyal, Shahar Binyamini und einer Urauffüh-rung von Armen Hakobyan
Als erste Ballettpremiere der Saison 2026/2027 kommt am 07. November 2026 „Der Nussknacker – Eine Weihnachtsgeschichte“ auf die Bühne des Aalto-Theaters, eine außergewöhnliche Neudeutung des Ballett-Klassikers von Youri Vámos, dem langjährigen Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein. Seine Version ist eine Kombination aus E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Nussknacker und Mausekönig“ und Charles Dickens „Weihnachtsgeschichte“. Vámos lässt die Figur des Scrooge durch das Bühnengeschehen führen, vertraut auf die farbefrohe Musik Tschaikowskys und kreiert somit einen märchenhaft-weihnachtlichen Ballettabend für die ganze Familie. Bei dem dreiteiligen Tanzabend „Perspectives“, der in Kooperation mit der Folkwang Universität der Künste entsteht, treffen Arbeiten von zwei israelischen Choreograf*innen – einer der aktuell gefragtesten Künstler*innen weltweit, Sharon Eyal, und dem Newcomer Shahar Binyamini – auf eine Neukreation von Co-Intendant Armen Hakobyan. Die drei Stücke offenbaren unterschiedlichste Stile und Herangehensweisen des zeitgenössischen Tanzes und vereinbaren klassisches Bewegungsrepertoire mit ausdrucksstarker, neuer Tanzsprache. Premiere ist am 24. April 2026 im Aalto-Theater.
Als Wiederaufnahmen sind Ben Van Cauwenberghs Dauerbrenner „Tanzhommage an Queen“ (ab 27. November 2026) sowie sein Ballett „Schwanensee“ (ab 21. Mai 2027) im Aalto-Theater zu erleben, mit dem die Aalto-Compagnie darüber hinaus im Juni 2027 für vier Vorstellungen im spanischen Valencia gastiert. Auch Armen Hakobyans erfolgreiches erstes abendfüllendes Ballett „Der Glöckner von Notre-Dame“ kehrt zurück auf die Bühne (ab 14. Januar 2027).
Den Auftakt der neuen Saison bildet am 19. September 2026 der gefeierte dreiteilige Tanzabend „Relations“, der Werke der Star-Choreografen Jiří Kylián und Johan Inger vereint.
Die Bereiche „Vermittlung und Inklusion“ sind weiterhin eine wichtige Säule der programmatischen Ausrichtung für die Essener Ballettintendanten. So werden sie erfolgreich eingeführte Formate wie die Milonga-Abende zum Mittanzen auf der Aalto-Bühne und die „Open Classes“ für Ballett-Einsteiger*innen auch in dieser Spielzeit weiterhin anbieten. Neu dazu kommt die „Master Class“ unter der Leitung von Armen Hakobyan, die sich an fortgeschrittene Tänzer*innen und Profis richtet. Weitere Einblicke in die Arbeit des Balletts bieten Soireen und Matineen, die Reihe „Blaue Stunde“ sowie öffentliche Probenbesuche. Ebenfalls neu sind die Einführungen „Zum Anfassen“ für junges Publikum vor ausgewählten Vorstellungen des Familienballetts „Der Nussknacker – Eine Weihnachtsgeschichte“.
Im Frühjahr 2027 begibt sich das Essener Ballett auf neues Terrain und das Aalto-Theater wird erstmals zum Ausrichtungsort der urbanen Tanzkultur: Bei „Aalto Cypher“ werden Hip-Hop-Tänzer*innen aus ganz Deutschland und darüber hinaus gegeneinander antreten. Das Urban Dance Battle findet in Kooperation mit Urban Dance Department (UDD) statt.
Nach dem erfolgreichen Start in der Spielzeit 2025/2026 bietet das Aalto Ballett auch in der neuen Saison wieder Vorstellungen mit Audiodeskription und Tastführungen an: Diesmal werden blinde und seheingeschränkte Tanzbegeisterte Gelegenheit haben, an ausgewählten Terminen Armen Hakobyans Ballett „Der Glöckner von Notre-Dame“ zu erleben. Zudem wird das Aalto Ballett Essen im Rahmen des Konzertes für Menschen mit Behinderung der Essener Philharmoniker am 23. September 2026 in der Philharmonie Essen eine Choreografie von Armen Hakobyan zeigen, bei der Rollstuhlfahrer*innen gemeinsam mit Tänzer*innen der Compagnie auftreten.
Am 04. Oktober 2026 öffnen sich wieder die Türen zum traditionellen Theaterfest der Theater und Philharmonie Essen: Ab 14:00 Uhr gibt es im und rund um das Grillo-Theater die Vielfalt aller Sparten an einem Tag zu erleben. Drinnen wie draußen erwartet das Publikum ein lebendiges Programm zwischen Bühne, Foyer und Hinterbühne.
Service-Informationen
Das Programm 2026/2027 des Aalto Ballett Essen ist in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus. Das Vermittlungsprogramm der Theater und Philharmonie Essen erscheint am 25. Juni 2026 mit der Broschüre „Entdecken und Mitmachen“.
Der Vorverkauf für die Saison 2026/2027 startet für das Aalto Ballett Essen, das Aalto Musiktheater, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen am 13. Juni 2026 an den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen der TUPcard, eines Wahl-Abonnements sowie
Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts. Der Vorverkauf für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beginnt in der Regel zeitgleich mit der Veröffentlichung auf www.theater-essen.de, spätestens jeweils zum ersten des Vormonats. Für Veranstaltungen des Schauspiels im September 2026 beginnt der Vorverkauf am 13. Juni 2026.
Ab dem 23. Mai 2026 können exklusiv Festplatz-Abonnements im TicketCenter abgeschlossen oder online unter www.theater-essen.de gebucht werden. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Neuabschluss möglich, bestehende Festplatz-Abonnent*innen der TUP können außerdem einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen. Ein Platztausch des gesamten Abonnements oder ein Abonnement-Wechsel sind nur bis zum 30. Juni 2026 möglich.
Festplatz-Abonnent*innen können bereits ab dem 30. Mai 2026 noch vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart weitere Eintrittskarten für die gesamte Spielzeit (inklusive der September-Termine des Schauspiel Essen) buchen. Für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beträgt ansonsten das Vorkaufsrecht für Festplatz-Abonnent*innen jeweils zwei Tage vor dem jeweiligen Vorverkaufsstart.
Kontakt Tickets:
TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen
Mo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr
Kasse im Aalto-Theater, Opernplatz 10, 45128 Essen
Di-Sa 13:00-18:00 Uhr
Ticket-Hotline
Mo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr
T 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201
tickets@theater-essen.de
Die Premieren der Spielzeit 2026/2027
Eine außergewöhnliche Neudeutung des Klassikers schuf der ungarische Choreograf Youri Vámos, langjähriger Ballettdirektor der Deutschen Oper am Rhein, als er seine „Nussknacker“-Choreografie 1988 in Bonn präsentierte: Dabei kombinierte er zwei Standardwerke, einerseits die Erzählung „Nussknacker und Mausekönig“ von E.T.A. Hoffmann – worauf das weltberühmte Ballett Tschaikowskys von 1892 basiert – und andererseits die „Weihnachtsgeschichte“ („A Christmas Carol“) von Charles Dickens. Vámos lässt die Figur des Scrooge durch das Bühnengeschehen führen, vertraut auf die farbenfrohe Musiksprache Tschaikowskys und kreiert somit einen märchenhaft-weihnachtlichen Ballettabend für die ganze Familie, während die atmosphärische Bühne Michael Scotts das viktorianische London sowie die traumhafte, winterliche Welt des „Nussknackers“ zu neuem Leben erweckt. Premiere für „Der Nussknacker – Eine Weihnachtsgeschichte“ ist am 07. November 2026 im Aalto-Theater, live begleitet von den Essener Philharmonikern.
Beim dreiteiligen Tanzabend „Perspectives“, der zweiten Ballett-Premiere der Saison am 24. April 2027 im Aalto-Theater, treffen Arbeiten von zwei israelischen Choreograf*innen, Sharon Eyal und Shahar Binyamini, auf eine Neukreation von Aalto-Hauschoreograf und Co-Intendant Armen Hakobyan. „Jakie“ (2023) von Tanz-Shootingstar Sharon Eyal, deren Stücke weltweit zu sehen sind, ist eine rauschhafte Reise entlang der Themen Verbundenheit, Dunkelheit, Verletzlichkeit und Intimität zur pulsierenden Techno-Musik des DJs Ori Lichtik. Shahar Binyamini, der von 2006 bis 2013 Mitglied in Eyals Batsheva Dance Company war und seit 2016 als Choreograf international arbeitet, nutzt ebenfalls eine extrem rhythmische Musik für seine Choreografie: Zu den nach vorne treibenden Klängen von Maurice Ravels „Boléro“ schafft Binyamini ein kraftvolles, mitreißendes Tanzstück – „Bolero X“ (2022). Nachdenkliche, aber dabei nicht weniger sinnliche Töne schlägt Armen Hakobyan in seiner neuen Arbeit „Bodies in View“ an, worin er sich mit Facetten menschlicher Identität und Individualität auseinandersetzt: Wie beeinflussen Körper(bilder) unsere Perspektiven auf das Leben?
Die Spielzeit 2026/2027 auf einen Blick:
Premieren
Der Nussknacker
Eine Weihnachtsgeschichte
Ballett in zwei Akten von Youri Vámos nach Charles Dickens und E.T.A. Hoffmann
Musik von Pjotr I. Tschaikowsky
Choreografie: Youri Vámos | Musikalische Leitung: Andrea Sanguineti
Bühne und Kostüme: Michael Scott | Licht: Klaus Gärditz
Dramaturgische Betreuung: Savina Kationi, Elena Wachendorf
Mit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Schüler*innen des Fachbereichs Tanz am Gymnasium Essen-Werden, Essener Philharmoniker
Premiere am 07. November 2026
Gefördert von Marianne Kaimer sowie aus Mitteln der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“
der Sparkasse Essen und dem Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V.
Perspectives
Tripleabend mit Choreografien von Sharon Eyal, Shahar Binyamini und Armen Hakobyan
Musik von James Brown, Ori Lichtik, Ryuichi Sakamoto, Maurice Ravel u. a.
Jakie
Choreografie: Sharon Eyal
Bühne und Kostüme: Sharon Eyal & Gai Behar
Lichtdesign: Alon Cohen
Bolero X
Choreografie und Bühne: Shahar Binyamini
Kostüme: Shahar Binyamin in Zusammenarbeit mit Kate Burrows
Lichtdesign: Shahar Binyamini in Zusammenarbeit mit Matthew Piton
Bodies in View (Uraufführung)
Choreografie, Ausstattung, Licht: Armen Hakobyan
Dramaturgische Betreuung: Patricia Knebel
Mit: Compagnie des Aalto Ballett Essen
Premiere am 24. April 2027
In Kooperation mit der Folkwang Universität der Künste
Gefördert aus Mitteln der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Essen
sowie von Sunhild und Christian Sutter sowie Axel Witte und Doris Zur Mühlen
Wiederaufnahmen 2026/2027
Relations
Tanz-Triptychon von Jiří Kylián und Johan Inger
Musik von Benjamin Britten, Dirk Haubrich nach Wolfgang Amadeus Mozart,
Arvo Pärt, Maurice Ravel
Forgotten Land (Choreografie: Jiří Kylián)
Sleepless (Choreografie: Jiří Kylián)
Walking Mad (Choreografie: Johan Inger)
Mit: Compagnie des Aalto Ballett Essen
Wiederaufnahme am 19. September 2026
Gefördert mit Mitteln aus der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Essen
Tanzhommage an Queen
Tanzstück von Ben Van Cauwenbergh
Musik von Queen
Mit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Schüler*innen des Fachbereichs Tanz am Gymnasium Essen-Werden
Wiederaufnahme am 27. November 2026
Gefördert von der GENO BANK ESSEN eG
Uraufführung
Der Glöckner von Notre-Dame
Ballett in zwei Akten von Armen Hakobyan
Musik von Erich Wolfgang Korngold, Sergej Rachmaninow, Dmitri Schostakowitsch, Franz Schreker u.a.
Mit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Schüler*innen des Fachbereichs Tanz am Gymnasium Essen-Werden, Essener Philharmoniker
Wiederaufnahme am 14. Januar 2027
Mit Audiodeskription an ausgewählten Terminen.
Gefördert mit Mitteln aus der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Essen, vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V. und Sunhild und Christian Sutter
Schwanensee
Ballett in vier Akten von Ben Van Cauwenbergh
nach Marius Petipa und Lew I. Iwanow
Musik von Pjotr I. Tschaikowsky
Mit: Compagnie des Aalto Ballett Essen, Essener Philharmoniker
Wiederaufnahme am 21. Mai 2027
Gastspielreise nach Valencia im Juni 2027
Gefördert mit Mitteln aus der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Essen
und vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e. V.
Blickpunkt Aalto – Aalto Ballett Essen
Unter dem Titel „Blickpunkt Aalto“ bietet das Aalto Ballett Essen in der Spielzeit 2026/2027 ein Extra-Angebot an, welches das Programm begleitet und erweitert.
Open Classes: Probenbesuch und Balletttraining zum Mittanzen
Allen Anfänger*innen, Laientänzer*innen sowie Ballettschüler*innen ab 14 Jahren bietet das Aalto Ballett Essen mit den „Open Classes“ die Gelegenheit, eine Probe der Compagnie oder eine Gesprächsrunde mit Profis der Sparte Ballett zu besuchen und an einem anschließenden Balletttraining teilzunehmen – angeleitet von fachkundigen Ballettmeister*innen oder Tänzer*innen. Für die Teilnahme sind erste Grundkenntnisse im klassischen Ballett erwünscht. Mitgebracht werden müssen Schläppchen oder Socken, bequeme Kleidung und eigene Getränke. Um eine angenehme Atmosphäre für alle Beteiligten der „Open Classes“ zu garantieren und Raum zum
Ausprobieren zu geben, sind ausschließlich aktiv Teilnehmende zugelassen.
Termine: 26.09., 21.11.2026, 27.03.,15.05.2027,
jeweils von 13:00 bis 15:30 Uhr im Aalto-Theater, Treffpunkt: Bühneneingang (Tickets nur im Vorverkauf)
Neu: Master Class: Balletttraining für Fortgeschrittene mit Armen Hakobyan
Fortgeschrittene Tänzer*innen und Profis können beim Balletttraining mit Choreograf und Co-Intendant Armen
Hakobyan ihre Technik verfeinern. Die Teilnehmenden der „Master Class“ sollten bereits eine mehrjährige, intensive Ballettausbildung haben und auf einem fortgeschrittenen Ausbildungsniveau oder einem Pre-Professional Level sein.
Termin: 08.05.2027, 11:00 Uhr im Aalto-Theater
Treffpunkt: Bühneneingang (Tickets nur im Vorverkauf)
Argentinische Nacht – Milonga
Das Aalto Ballett Essen lädt zur Milonga! Das Tanzfest, das seinen Ursprung einst in Buenos Aires fand, bietet Tanzbegeisterten – ob Anfänger*innen oder Erfahrenen – die Möglichkeit, südamerikanische Klänge zu genießen und den Tango Argentino in seiner ganzen Vielfalt und Sinnlichkeit kennenzulernen. In dem stimmungsvollen Ambiente der Aalto-Bühne führt mit Natalia Beráscola zunächst eine kundige Tangodozentin in die faszinierende Welt des Tangos ein und stellt erste Tanzschritte vor. Anschließend beginnt die eigentliche Milonga: Eine Live-Band spielt vor Ort und lädt dazu ein, das frisch Erlernte anzuwenden und sich den leidenschaftlichen Klängen des Tangos hinzugeben.
Termine: 12.12.2026, 10.07.2027, jeweils 19:30 Uhr auf der Aalto-Bühne
Neu: Aalto Cypher: Urban Dance Battle – UDD Pro Series
Das Aalto-Theater wird Ausrichtungsort für eine Veranstaltung der modern-urbanen Tanzkultur: Erstmalig findet das Urban Dance Battle, bei dem Hip-Hop-Tänzer*innen aus ganz Deutschland und darüber hinaus gegeneinander antreten, im Aalto-Theater statt. Streetdance trifft Spitzentanz – seien Sie dabei, wenn Spitzensportler*innen aus verschiedenen Tanzdisziplinen im Rahmenprogramm des Wettkampfes aufeinandertreffen.
Weitere Infos zur Anmeldung und zum Ablauf ab Herbst 2026 auf der TUP-Website.
Termin: 16.05.2027 im Aalto-Theater
In Kooperation mit Urban Dance Department (UDD)
Audiodeskription – Mit den Ohren sehen
Mit Audiodeskription und Tastführungen bietet das Aalto Ballett Essen blinden und seheingeschränkten Tanzbegeisterten bereits in der zweiten Spielzeit Gelegenheit, an ausgewählten Terminen Ballettaufführungen zu erleben, diesmal Armen Hakobyans „Der Glöckner von Notre-Dame“. Ausgebildete Sprecher*innen beschreiben live während der Aufführung die Vorgänge und Geschehnisse auf der Bühne. Ein Abhol- und Begleitservice holt die Teilnehmenden bei Bedarf an den Bus- oder Straßenbahnhaltestellen des Aalto-Theaters ab.
Zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn sind alle, die die Audiodeskription wahrnehmen möchten, eingeladen, an einer Tastführung mit Bühnenbegehung teilzunehmen. Die Teilnehmenden werden auf die Inszenierung vorbereitet und angeregt, innere Bilder und eine eigene Perspektive auf die Aufführung zu entwickeln. Für die Audiodeskription, das Audio-Gerät und das Vorprogramm entstehen keine Extrakosten.
Termine für „Der Glöckner von Notre-Dame“: 07.02., 26.02., 21.03.2027, Beginn jeweils zwei Stunden vor Aufführungsbeginn mit einer Tastführung
Für weitere Fragen sowie Informationen steht das Ballett-Team unter yegor.hordiyenko@tup-online.de
und T +49 201 81 22-245, sowie unter kulturvermittlung@tup-online.de und T +49 201 81 22-226 zur Verfügung. Karten sind im TicketCenter erhältlich.
Blaue Stunde
Die Reihe „Blaue Stunde“ fasst kleinformatige und vielgestaltige Abende außerhalb des Vorstellungsbetriebs auf der großen Bühne zusammen. An zwei Montagen der Spielzeit werden die Ballettpremieren künstlerisch reflektiert. Die „Blaue Stunde“ lädt dazu ein, Tänzer*innen der Compagnie, Produktionsmitwirkende und weiteres künstlerisches Personal des Aalto Ballett Essen kennenzulernen und die Themen der Spielzeit aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken.
Termine rund um die Ballettpremieren: 23.11.2026: „Der Nussknacker“; 24.05.2027: „Perspectives“
jeweils um 19:30 Uhr im Aalto-Theater
Konzert für Menschen mit Behinderung in der Philharmonie Essen
Mit den Essener Philharmonikern und dem Aalto Ballett Essen
Das Format der Essener Philharmoniker wird zum ersten Mal durch das inklusive Projekt des Aalto Ballett Essen erweitert: Im Anschluss an das Konzert werden Rollstuhlfahrer*innen gemeinsam mit Tänzer*innen der Compagnie unter Anleitung von Armen Hakobyan eine Choreografie präsentieren.
Termin: 23.09.2026, 19:30 Uhr in der Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal