Premiere am Aalto Musiktheater: "Anything Goes" am 21. November
Anything Goes
Musical in 2 Akten von Cole Porter
Musik und Gesangstexte von Cole Porter
Buch von Guy Bolton, P.G. Wodehouse, Howard Lindsay und Russel Crouse
Neufassung von Timothy Crouse und John Weidman, deutsche Fassung von Niklas Wagner und Roman Hinze
In deutscher und englischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln
Premiere: Samstag, 21. November 2026, 19:00 Uhr, Aalto-Theater
Eines der großen Broadway-Musicals kommt auf die Bühne des Aalto-Theaters: Cole Porters „Anything Goes“ feiert am Samstag, 21. November 2026, um 19:00 Uhr Premiere. Regisseurin Adriana Altaras hat das musika-lisch-tänzerische Spektakel 2025 fantasievoll und spritzig an der Staatsoper Hannover in Szene gesetzt und bringt ihre Inszenierung nun nach Essen. Die musikalische Leitung übernimmt der 1. Kapellmeister Wolfram-Maria Märtig.
„Alles ist möglich“ auf dieser Schiffsreise! An Bord der MS America befinden sich Gäste, die nicht unterschiedli-cher sein könnten: ein als Priester verkleideter Gangster namens Moon mit seinem Sidekick Erma; eine finanziell ruinierte Witwe mit ihrer Tochter Hope, die mit dem Adligen Oakleigh verlobt ist; ein Börsenmakler und sein Assistent Billy, der hoffnungslos in Hope verliebt ist; und – last but not least – eine ehemalige Laienpredigerin, die nun als Clubsängerin unterwegs ist, Reno Sweeney. Wie können Reno und Moon ihrem Freund Billy helfen, Oakleigh loszuwerden und Hope für sich zu gewinnen?
Das mit mehreren Tonys ausgezeichnete Stück „Anything Goes“ ist eine spielerische, beschwingte Verwechs-lungskomödie auf See mit Foxtrott- und Quickstep-Nummern und mit einem Schuss Gesellschaftssatire. Bereits seit der Broadway-Premiere 1934 etablierten sich Hits wie „I get a kick out of you“, „Bon voyage“, „You’re the top“ und natürlich „Anything goes“.
Auf der Bühne zu erleben sind Mitglieder des Aalto-Ensembles und erstklassige Gäste. Die Hauptrolle der Reno Sweeney übernimmt alternierend Laura Magdalena Goblirsch, die zuletzt an der Komischen Oper Berlin („La Cage aux Folles“) und der Deutschen Oper am Rhein („On the Town“) glänzte, gemeinsam mit Bettina Mönch – aktuell als Mrs. Danvers in „Rebecca“ an der Oper Dortmund zu sehen.
Musikalische Leitung Wolfram-Maria Märtig | Inszenierung Adriana Altaras
Bühne und Kostüme Timo Dentler/Okarina Peter | Choreografie Bart De Clercq
Choreinstudierung Ihor Kolomiiets | Dramaturgie Arno Lücker/Savina Kationi
Reno Sweeney Laura Magdalena Goblirsch/Bettina Mönch | Hope Harcourt Mercy Malieloa
Evangeline Harcourt, ihre Mutter Gudrun Pelker | Lord Evelyn Oakleigh Matthias Störmer
Elisha Whitney Albrecht Kludszuweit | Billy Crocker Christof Messner/Johannes Summer
Moonface Martin Dirk Schäfer/KS. Rainer Maria Röhr | Erma KS. Christina Clark
Spit Mateusz Kabala/Arman Manukyan | Dippy Petro Ostapenko/Jihoon Kim | Kapitän Karel Martin Ludvik
Chefsteward Juri Menke
Matrosenquartett Patrick Sabel/Eli Ziegler/Johannes Summer/Liam Tiesteel/Christian Rosprim
Reno Showgirls Rosie Porter/Annika Böbel/Ann-Kathrin Wurche/Kimberley Bolen/Theresia Busch
Fred, ein Barkeeper Bruno Vargas | Henry T. Dobson, ein Pastor Mario Tardivo/Michael Haag
Opernchor des Aalto-Theaters | Essener Philharmoniker
Premiere Samstag, 21. November 2026, 19:00 Uhr, Aalto-Theater
Weitere Vorstellungen 08.11., 18.11., 21.11., 02.12., 03.12., 19.12., 27.12., 31.12.2026; 07.01., 16.01., 31.01., 19.03., 29.03., 16.04.2027
Matinee Sonntag, 08. November 2026, 11:00 Uhr, Aalto-Theater
Öffentlicher Probenbesuch Mittwoch, 18. November 2026, 19:00 Uhr, Aalto-Theater
Nachgespräch Sonntag, 31. Januar 2027, 16:30 Uhr, Aalto-Theater, Cafeteria
Karten (Premiere: € 17,00-80,00; weitere Vorstellungen: € 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Eine Produktion der Staatsoper Hannover
Die Aufführung von „Anything Goes“ erfolgt durch besondere Vereinbarung mit Concord Theatricals GmbH, namens und im Auftrag von Tams-Witmark LLC.