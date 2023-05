Philharmonischer Ball erbrachte 50.000 Euro für Kita-Projekt „Musik kommt um die Ecke“

Symbolische Schecküberreichung in der Kita St. Thomas Morus „Vogelheimer Nest“

Der Philharmonische Ball im vergangenen Februar war nicht nur ein festliches Ereignis, sondern diente auch einem guten Zweck: Der Erlös von 50.000 Euro kommt dem Projekt „Musik kommt um die Ecke“ zugute, mit dem die Philharmonie Essen Kinder aus überwiegend sozial benachteiligten Essener Stadtteilen unterstützt und ihnen erste Erfahrungen mit klassischer Musik ermöglicht. Symbolisch überreichten Marie Babette Nierenz, Künstlerische Leiterin der Philharmonie, und Merja Dworczak, Leiterin Education, am heutigen Vormittag in der katholischen Kindertagesstätte St. Thomas Morus „Vogelheimer Nest“ einen Scheck mit der entsprechenden Summe. Anwesend war auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen als Schirmherr des Philharmonischen Balls. Die Kita im Essener Stadtteil Vogelheim gehört zu den mittlerweile 22 Einrichtungen, die vom Projekt „Musik kommt um die Ecke“ bislang profitiert haben.



Ins Leben gerufen hat die Philharmonie Essen das Projekt „Musik kommt um die Ecke“ in der Spielzeit 2014/2015. Ziel ist es, auch den Kindern die Begegnung mit Musik zu ermöglichen, deren soziales Umfeld nicht darauf ausgerichtet ist, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Das Projekt wird in dieser Saison von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung gefördert.