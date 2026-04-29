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Philharmonischer Ball 2027 in Essen nach wenigen Stunden ausverkauft

(lifePR) (Essen, )
Der Philharmonische Ball 2027 ist ausverkauft! Bereits wenige Stunden nach dem heute Vormittag begonnenen Vorverkauf waren alle Tickets vergriffen – das gilt sowohl für die Tischkarten auf allen Ebenen wie auch für die Flanierkarten. Der Ball findet am 30. Januar 2027 statt verwandelt die gesamte Philharmonie mit all ihren Sälen in einen glanzvollen Tanzpalast. Die rund 2.000 Gäste erwartet ein vielseitiges künstlerisches Programm. Die Schirmherrschaft hat Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen übernommen.

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