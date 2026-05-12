"Philharmonie vor Ort" 18. bis 22. Mai 2026
18. — 24. Mai 2026
Navare Quartett:
Bardh Lepaja Violine
Sofiia Plakhtsinska Violine
Maria Solé-Sanchez Viola
Roland Nitsch Violoncello
Vom 18. bis zum 25. Mai 2026 lädt die Philharmonie Essen zum wiederholten Mal zu musikalischen Begegnungen in Essen ein. Innerhalb dieser Woche wird ein junges Essener Quartett in verschiedenen sozialen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche auftreten. Im Vordergrund steht dabei die Idee, klassische Musik in höchster Qualität für junge Menschen zu präsentieren, die ansonsten selten die Möglichkeit haben, ein Live-Konzert zu erleben.
Die außergewöhnliche Konzertreihe wird durch die Unterstützung der RWE Foundation ermöglicht.
Programm
JOHANN STRAUSS (SR) (1804-1849)
Salon-Polka, op. 161
ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Streichquartett F-Dur, op. 96 „Amerikanisches Quartett“
4. Satz Finale. Vivace ma non troppo
COLDPLAY
Viva la vida (2008)
ALFRED SCHNITTKE (1934-1998)
Polka für Streichquartett
MAROON 5
Girls like you (2017)
Filmmusik aus der Serie „Bridgerton“
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Serenade Nr. 13 G-Dur „Eine kleine Nachtmusik“, KV 525
1. Satz Allegro
BILLIE EILISH
Happier than ever (2021)
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Suite Nr. 3 D-Dur, BWV 1068
2. Satz Air
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Ankunft der Königin von Saba
(aus der Oper „Salomo“, 3. Akt)
JOHN WILLIAMS (*1932)
„Hedwig’s Theme“ aus „Harry Potter
Konzerte
Montag, 18.05.2026
09:00 UHR Cranachschule
Rubensstraße 29, 45147 Essen
Montag, 18.05.2026
11:00 UHR Schule an der Viktoriastraße
Viktoriastraße 32, 45327 Essen
Dienstag, 19.05.2026
08:30 UHR Schule an der Viktoriastraße
Viktoriastraße 32, 45327 Essen
Dienstag, 19.05.2026
10:10 UHR Theodor-Fliedner-Schule
Lübecker Straße 15, 45145 Essen
Mittwoch, 20.05.2026
09:15 UHR und 10:45 UHR LVR Wilhelm-Körber-Schule
Franz-Arens-Straße 1, 45139 Essen
Donnerstag, 21.05.2026
14:00 UHR Grundschule Burgaltendorf
Alte Hauptstraße 50, 45289 Essen
Donnerstag, 21.05.2026
16:00 UHR Fürstin-Franziska-Christine Stiftung
Steeler Straße 642, 45276 Essen
-----
Freitag, 22.05.2026
16:00 UHR Kinderheim St. Josefshaus
Pfarrsaal der Gemeinde St. Laurentius
August-Thyssen-Straße 100, 45481 Mülheim a.d.R.
Samstag, 23.05.2026
14:00 UHR Zentralbibliothek*
Hollestraße 3, 45127 Essen
Sonntag, 24.05.2026
12:30 UHR Jugendfarm Essen
Kuhlhoffstraße 71, 45329 Essen
* Zu diesem Konzert sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.