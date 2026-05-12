Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1060570

Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Logo der Firma Theater und Philharmonie Essen GmbH

"Philharmonie vor Ort" 18. bis 22. Mai 2026

(lifePR) (Essen, )
 

18. — 24. Mai 2026

Navare Quartett:
Bardh Lepaja Violine
Sofiia Plakhtsinska Violine
Maria Solé-Sanchez Viola
Roland Nitsch Violoncello

Vom 18. bis zum 25. Mai 2026 lädt die Philharmonie Essen zum wiederholten Mal zu musikalischen Begegnungen in Essen ein. Innerhalb dieser Woche wird ein junges Essener Quartett in verschiedenen sozialen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche auftreten. Im Vordergrund steht dabei die Idee, klassische Musik in höchster Qualität für junge Menschen zu präsentieren, die ansonsten selten die Möglichkeit haben, ein Live-Konzert zu erleben.

Die außergewöhnliche Konzertreihe wird durch die Unterstützung der RWE Foundation ermöglicht.

Programm

JOHANN STRAUSS (SR) (1804-1849)
Salon-Polka, op. 161

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)
Streichquartett F-Dur, op. 96 „Amerikanisches Quartett“
4. Satz Finale. Vivace ma non troppo

COLDPLAY
Viva la vida (2008)

ALFRED SCHNITTKE (1934-1998)
Polka für Streichquartett

MAROON 5
Girls like you (2017)
Filmmusik aus der Serie „Bridgerton“

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Serenade Nr. 13 G-Dur „Eine kleine Nachtmusik“, KV 525
1. Satz Allegro

BILLIE EILISH
Happier than ever (2021)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Suite Nr. 3 D-Dur, BWV 1068
2. Satz Air

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Ankunft der Königin von Saba
(aus der Oper „Salomo“, 3. Akt)

JOHN WILLIAMS (*1932)
„Hedwig’s Theme“ aus „Harry Potter

Konzerte

Montag, 18.05.2026
09:00 UHR Cranachschule
Rubensstraße 29, 45147 Essen

Montag, 18.05.2026
11:00 UHR Schule an der Viktoriastraße
Viktoriastraße 32, 45327 Essen

Dienstag, 19.05.2026
08:30 UHR Schule an der Viktoriastraße
Viktoriastraße 32, 45327 Essen

Dienstag, 19.05.2026
10:10 UHR Theodor-Fliedner-Schule
Lübecker Straße 15, 45145 Essen

Mittwoch, 20.05.2026
09:15 UHR und 10:45 UHR LVR Wilhelm-Körber-Schule
Franz-Arens-Straße 1, 45139 Essen

Donnerstag, 21.05.2026
14:00 UHR Grundschule Burgaltendorf
Alte Hauptstraße 50, 45289 Essen

Donnerstag, 21.05.2026
16:00 UHR Fürstin-Franziska-Christine Stiftung
Steeler Straße 642, 45276 Essen

-----
Freitag, 22.05.2026
16:00 UHR Kinderheim St. Josefshaus
Pfarrsaal der Gemeinde St. Laurentius
August-Thyssen-Straße 100, 45481 Mülheim a.d.R.

Samstag, 23.05.2026
14:00 UHR Zentralbibliothek*
Hollestraße 3, 45127 Essen

Sonntag, 24.05.2026
12:30 UHR Jugendfarm Essen
Kuhlhoffstraße 71, 45329 Essen

* Zu diesem Konzert sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.