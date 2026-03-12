Kontakt
Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Philharmonie vor Ort: 16. März — 22. März 2026

Folkwang Posaunenquartett:
Friedrich Falkenhagen
Seongwon Kim
Mayuko Nanri
Zakharii Pokotylo

Vom 16. bis zum 22. März 2026 lädt die Philharmonie Essen zum elften Mal zu musikalischen Begegnungen in Essen ein. Innerhalb dieser Woche wird ein junges Essener Quartett in verschiedenen sozialen Einrichtungen auftreten. Im Vordergrund steht dabei die Idee, klassische Musik in höchster Qualität an Orten zu präsentieren, an denen Menschen ansonsten selten ein Live-Konzert erleben können.

Programm

ANONYM
Saltarello (14. Jahrhundert)
(Arrangement Christopher Houlding)

DANIEL SPEER (1636-1707)
Sonata für vier Posaunen

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Bist du bei mir
(Arrangement Christopher Houlding)

TRADITIONAL
Scarborough Fair (Arrangement Bill Reichenbach)

PHARRELL WILLIAMS (*1973)
Happy! (Arrangement Christopher Houlding)

TRADITIONAL
Steal Away (Arrangement Christopher Houlding)

TRADITIONAL
Frère Jacques et Amis (Arrangement Christopher Houlding)

INGO LUIS (*1961)
Little Baby’s Lullaby

TAYLOR SWIFT (*1989)
The Fate of Ophelia (Arrangement Friedrich Falkenhagen)

HOAGY CARMICHAEL (1899-1981)
Georgia on my Mind (Arrangement Ingo Luis)

J. J. JOHNSON (1924-2001)
Lament (Arrangement Slide Hampton)

JIMMY VAN HEUSEN (1913-1990)
Love and Marriage

LEW POLLACK (1895-1946)
That’s a Plenty (Arrangement Robert Elkjer)

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
Swanee (Arrangement P. Swan)

Konzerte

Montag, 16.03.2026
11:00 UHR Sozialpsychiatrische Tagesstätte „Förderturm“
Hohenzollernstraße 50, 45128 Essen

Montag, 16.03.2026
15:00 UHR St. Josefshaus
Münzenbergerplatz 3, 45219 Essen

Mittwoch, 18.03.2026
9:00 UHR Werkstatt Zeche Katharina
Zeche Katharina 6, 45307 Essen

Mittwoch, 18.03.2026
12:30 UHR Hauptschule an der Wächtlerstraße
Wächtlerstraße 37, 45139 Essen

Donnerstag, 19.03.2026
12:00 UHR Übergangswohnheim im ehem. Kloster Schuir*
Schuirweg 107, 45133 Essen

Donnerstag, 19.03.2026
15:00 UHR DRK Seniorenzentrum Rüttenscheid
Henri-Dunant-Str. 86, 45131 Essen

Freitag, 20.03.2026
11:00 Uhr Werkstatt Nord 1
Graf-Beust-Allee 21, 45141 Essen

Freitag, 20.03.2026
16:00 UHR Caritas-Stift Lambertus
Am Glockenberg 34, 45134 Essen

Samstag, 21.03.2026
17:00 UHR Forum Billebrinkhöhe*
Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen

Sonntag, 22.03.2026
11:00 UHR Universitätsklinikum Essen*
Hufelandstraße 55
45147 Essen

* Zu diesen Konzerten sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

