Philharmonie Essen präsentiert Opernabend mit Weltstar Anna Netrebko in der Spielzeit 2026/2027
Ausnahmekünstlerin tritt am Montag, 25. Januar 2027, um 19:00 Uhr mit der Philharmonie Baden-Baden auf. Tickets sind bereits ab 07. Januar 2026 erhältlich.
Am Mittwoch, 07. Januar 2026, um 10:00 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf für dieses besondere Highlight. Karten (€ 55,00-190,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Exklusiv haben Festplatz-Abonnent*innen der TUP und Vielbucher*innen der Philharmonie Essen bereits ab Mittwoch, 10. Dezember 2025, um 10:00 Uhr die Möglichkeit, Karten zu sichern (limitiertes Kontingent, nur telefonisch oder direkt im TicketCenter erhältlich).