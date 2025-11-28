Kontakt
Philharmonie Essen präsentiert Opernabend mit Weltstar Anna Netrebko in der Spielzeit 2026/2027

Ausnahmekünstlerin tritt am Montag, 25. Januar 2027, um 19:00 Uhr mit der Philharmonie Baden-Baden auf. Tickets sind bereits ab 07. Januar 2026 erhältlich.

Die Philharmonie Essen kündigt schon jetzt einen großen Opernabend mit Weltstar Anna Netrebko in der kommenden Spielzeit 2026/2027 an: Für dieses besondere Konzert mit der Ausnahme-Sopranistin am Montag, 25. Januar 2027, um 19:00 Uhr sind schon in Kürze Tickets erhältlich. Die Primadonna assoluta wird zusammen mit dem Tenor Brian Jagde und dem Bariton George Petean Arien, Duette und Terzette aus Opern von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Umberto Giordano, Francesco Cilea und Ruggero Leoncavallo singen. Sie teilen sich die Bühne mit der Philharmonie Baden-Baden unter der Leitung von Marco Armiliato. Das Publikum erwartet ein Konzertabend der Extraklasse mit der großen Opernsängerin Anna Netrebko und ihrer einzigartigen Interpretation der schönsten Werke der italienischen Oper aus der Romantik und dem Verismo. Künstlerische Virtuositäten verschmelzen mit intensiven Emotionen und sorgen für ein unvergessliches Klassikerlebnis. Neben Anna Netrebko glänzen Brian Jagde mit seiner dramatischen Präsenz als Tenor und George Petean, der zu den gefragtesten Verdi-Baritonen seiner Generation zählt.

Am Mittwoch, 07. Januar 2026, um 10:00 Uhr startet der allgemeine Vorverkauf für dieses besondere Highlight. Karten (€ 55,00-190,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Exklusiv haben Festplatz-Abonnent*innen der TUP und Vielbucher*innen der Philharmonie Essen bereits ab Mittwoch, 10. Dezember 2025, um 10:00 Uhr die Möglichkeit, Karten zu sichern (limitiertes Kontingent, nur telefonisch oder direkt im TicketCenter erhältlich).

