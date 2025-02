Philharmonie Essen lässt Publikum im Orchester Platz nehmen

Die Philharmonie Essen bietet im Vorfeld des Konzerts mit der Pianistinsowie demameinbemerkenswertes Extra: Bereits umist das Publikum beimeingeladen, inmitten des Orchesters Platz zu nehmen und die musikalische Energie des MCO aus unmittelbarer Nähe auf der Bühne zu erleben. Nach einer kurzen Einführung befasst sich das moderierte Format mit mehreren Schlüsselfragen: Wie funktioniert die Kommunikation auf der Bühne eigentlich? Wie klingen die verschiedenen Instrumente, und welche Rolle spielen sie in einem Stück? Was passiert, wenn einige Instrumente nicht mitspielen? Das Publikum kann selbst aktiv mitwirken, Fragen stellen und entscheiden, welche Instrumente es gerne hören möchte. Die Anzahl an Plätzen auf der Bühne ist begrenzt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, aus dem Publikumsraum teilzunehmen. Das Angebot richtet sich an die Konzertbesucher*innen, eine separate Anmeldung ist nicht erforderlich.Im eigentlichen Konzert um 19:00 Uhr steht dann das zweite Klavierkonzert von Dmitri Schostakowitsch auf dem Programm, das durch Brillanz, romantischen Tonfall und Ausgelassenheit besticht. Von verblüffender Schönheit ist auch die im Kriegsjahr 1944 entstandene fünfte Sinfonie von Sergej Prokofjew, der sie ein „Lied auf den freien und glücklichen Menschen“ nannte. Elim Chan dirigiert das Mahler Chamber Orchestra. Nach dem rund zweistündigen Programm im Alfried Krupp Saal sind Anna Vinnitskaya und Mitglieder des Mahler Chamber Orchestra dann noch mit einerzu erleben: Zu diesem musikalischen Extra mit kammermusikalischen Überraschungen im RWE Pavillon sind die Konzertbesucher*innen ebenfalls herzlich eingeladen (eingeschränkte Platzkapazität!).(€ 15,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de