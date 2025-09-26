Philharmonie Essen bietet in Essen Konzerte vor Ort

Für die Philharmonie Essen ist das Wirken in die Stadt hinein ein zunehmend wichtiges Anliegen. Vor diesem Hintergrund stehen unter dem Titel „Philharmonie vor Ort“ vom 5. bis 11. Oktober 2025 zum siebten MalKammerkonzerte in unterschiedlichen Einrichtungen im Essener Stadtgebiet auf dem Programm – von einer Suppenküche des Caritasverbands über ein Berufskolleg bis hin zu einem Übergangswohnheim für Geflüchtete. Mit dem Angebot sollen Menschen erreicht werden, die selten die Gelegenheit haben, ein Live-Konzert zu erleben. Die Harfenistin Miroslava Stareychinska präsentiert an insgesamt zehn Terminen ein abwechslungsreiches Programm, das Werke von Johann Sebastian Bach, Charles Gounod, Duke Ellington bis hin zu Paul McCartney umfasst. Interessierte sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen zu den Auftritten in der Suppenküche des Caritasverbands (6. Oktober, 9:30 Uhr), in der CVJM Essen Sozialwerk gGmbH (6. Oktober, 14:00 Uhr), im Übergangswohnheim für Flüchtlinge des Diakoniewerks Essen (7. Oktober, 15:00 Uhr), im Julius-Leber-Haus (8. Oktober, 14:00 Uhr), im Bürgerhaus Oststadt (8. Oktober, 16:00 Uhr), bei der Caritas SkF Essen, Treffpunkt Steele (11. Oktober, 11:00 Uhr) und im Forum Billebrinkhöhe (11. Oktober, 16:00 Uhr).



Alle Konzerttermine:



Sonntag, 05.10.2025

15:00 Uhr: Hospiz Cosmas und Damian

Laarmannstr. 14, 45359 Essen



Montag, 06.10.2025

09:30 Uhr: Caritasverband für die Stadt Essen e.V.

Suppenküche und Frühstücksausgabe*

Steeler Straße 36. 45127 Essen



Montag, 06.10.2025

14:00 Uhr: CVJM Essen Sozialwerk gGmbH*

Hindenburgstr. 59, 45127 Essen



Dienstag, 07.10.2025

15:00 Uhr: Diakoniewerk Essen

Übergangswohnheim für Flüchtlinge*

Papestr. 1-5, 45147 Essen



Mittwoch, 08.10.2025

14:00 Uhr: Julius-Leber-Haus*

Meistersingerstr. 50, 45307 Essen



Mittwoch, 08.10.2025

16:00 Uhr: Bürgerhaus Oststadt*

Schultenweg 37-41, 45279 Essen



Donnerstag, 09.10.2025

09:30 Uhr: Berufskolleg im Bildungspark der Stadt Essen

Blücherstraße 1, 45141 Essen



Donnerstag, 09.10.2025

14:00 Uhr: Jugendhilfe Essen gGmbH, Gervinusschule

Diergardtstr. 10, 45144 Essen



Samstag, 11.10.2025

11:00 Uhr: Caritas Sozialdienst katholischer Frauen Essen, Treffpunkt Steele*

Bochumer Str. 37, 45276 Essen



Samstag, 11.10.2025

16:00 Uhr: Forum Billebrinkhöhe*

Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen



* Zu diesen Konzerten sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

(lifePR) (