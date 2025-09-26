Philharmonie Essen bietet in Essen Konzerte vor Ort
Harfenistin Miroslava Stareychinska musiziert vom 5. bis 11. Oktober 2025 in Caritas Suppenküche, Übergangswohnheim für Geflüchtete und weiteren Einrichtungen
Alle Konzerttermine:
Sonntag, 05.10.2025
15:00 Uhr: Hospiz Cosmas und Damian
Laarmannstr. 14, 45359 Essen
Montag, 06.10.2025
09:30 Uhr: Caritasverband für die Stadt Essen e.V.
Suppenküche und Frühstücksausgabe*
Steeler Straße 36. 45127 Essen
Montag, 06.10.2025
14:00 Uhr: CVJM Essen Sozialwerk gGmbH*
Hindenburgstr. 59, 45127 Essen
Dienstag, 07.10.2025
15:00 Uhr: Diakoniewerk Essen
Übergangswohnheim für Flüchtlinge*
Papestr. 1-5, 45147 Essen
Mittwoch, 08.10.2025
14:00 Uhr: Julius-Leber-Haus*
Meistersingerstr. 50, 45307 Essen
Mittwoch, 08.10.2025
16:00 Uhr: Bürgerhaus Oststadt*
Schultenweg 37-41, 45279 Essen
Donnerstag, 09.10.2025
09:30 Uhr: Berufskolleg im Bildungspark der Stadt Essen
Blücherstraße 1, 45141 Essen
Donnerstag, 09.10.2025
14:00 Uhr: Jugendhilfe Essen gGmbH, Gervinusschule
Diergardtstr. 10, 45144 Essen
Samstag, 11.10.2025
11:00 Uhr: Caritas Sozialdienst katholischer Frauen Essen, Treffpunkt Steele*
Bochumer Str. 37, 45276 Essen
Samstag, 11.10.2025
16:00 Uhr: Forum Billebrinkhöhe*
Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen
* Zu diesen Konzerten sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.