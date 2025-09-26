Kontakt
Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Frau Uta Rudzinski +49 201 8122828
Philharmonie Essen bietet in Essen Konzerte vor Ort

Harfenistin Miroslava Stareychinska musiziert vom 5. bis 11. Oktober 2025 in Caritas Suppenküche, Übergangswohnheim für Geflüchtete und weiteren Einrichtungen

(lifePR) (Essen, )
Für die Philharmonie Essen ist das Wirken in die Stadt hinein ein zunehmend wichtiges Anliegen. Vor diesem Hintergrund stehen unter dem Titel „Philharmonie vor Ort“ vom 5. bis 11. Oktober 2025 zum siebten MalKammerkonzerte in unterschiedlichen Einrichtungen im Essener Stadtgebiet auf dem Programm – von einer Suppenküche des Caritasverbands über ein Berufskolleg bis hin zu einem Übergangswohnheim für Geflüchtete. Mit dem Angebot sollen Menschen erreicht werden, die selten die Gelegenheit haben, ein Live-Konzert zu erleben. Die Harfenistin Miroslava Stareychinska präsentiert an insgesamt zehn Terminen ein abwechslungsreiches Programm, das Werke von Johann Sebastian Bach, Charles Gounod, Duke Ellington bis hin zu Paul McCartney umfasst. Interessierte sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen zu den Auftritten in der Suppenküche des Caritasverbands (6. Oktober, 9:30 Uhr), in der CVJM Essen Sozialwerk gGmbH (6. Oktober, 14:00 Uhr), im Übergangswohnheim für Flüchtlinge des Diakoniewerks Essen (7. Oktober, 15:00 Uhr), im Julius-Leber-Haus (8. Oktober, 14:00 Uhr), im Bürgerhaus Oststadt (8. Oktober, 16:00 Uhr), bei der Caritas SkF Essen, Treffpunkt Steele (11. Oktober, 11:00 Uhr) und im Forum Billebrinkhöhe (11. Oktober, 16:00 Uhr).

Alle Konzerttermine:

Sonntag, 05.10.2025
15:00 Uhr: Hospiz Cosmas und Damian
Laarmannstr. 14, 45359 Essen

Montag, 06.10.2025
09:30 Uhr: Caritasverband für die Stadt Essen e.V.
Suppenküche und Frühstücksausgabe*
Steeler Straße 36. 45127 Essen

Montag, 06.10.2025
14:00 Uhr: CVJM Essen Sozialwerk gGmbH*
Hindenburgstr. 59, 45127 Essen

Dienstag, 07.10.2025
15:00 Uhr: Diakoniewerk Essen
Übergangswohnheim für Flüchtlinge*
Papestr. 1-5, 45147 Essen

Mittwoch, 08.10.2025
14:00 Uhr: Julius-Leber-Haus*
Meistersingerstr. 50, 45307 Essen

Mittwoch, 08.10.2025
16:00 Uhr: Bürgerhaus Oststadt*
Schultenweg 37-41, 45279 Essen

Donnerstag, 09.10.2025
09:30 Uhr: Berufskolleg im Bildungspark der Stadt Essen
Blücherstraße 1, 45141 Essen

Donnerstag, 09.10.2025
14:00 Uhr: Jugendhilfe Essen gGmbH, Gervinusschule
Diergardtstr. 10, 45144 Essen

Samstag, 11.10.2025
11:00 Uhr: Caritas Sozialdienst katholischer Frauen Essen, Treffpunkt Steele*
Bochumer Str. 37, 45276 Essen

Samstag, 11.10.2025
16:00 Uhr: Forum Billebrinkhöhe*
Billebrinkhöhe 72, 45136 Essen

* Zu diesen Konzerten sind Interessierte herzlich willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

