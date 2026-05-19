Philharmonie Essen: Konzertprogramm 2026/2027 mit dem Chicago Symphony Orchestra, Orgelstar Anna Lapwood und Lang Lang
21 Konzerte zum Beethoven-Jahr mit Anastasia Kobekina, Igor Levit, Janine Jansen und vielen weiteren
Das Beethoven-Jubiläum 2027 feiert die Philharmonie Essen über die gesamte Spielzeit mit 21 Konzerten. Unter anderem beginnt Ausnahmepianist Igor Levit seinen Zyklus aller Beethoven-Sonaten für NRW in Essen mit gleich zwei Solo-Recitals und einem Gesprächskonzert. Daniil Trifonov bringt gemeinsam mit den Berliner Barock Solisten das „nullte“ Klavierkonzert des 14-Jährigen auf die Bühne. Patricia Kopatchinskaja fasziniert mit einem theatral inszenierten „Prometheus“-Projekt. Janine Jansen interpretiert die gewichtigen Violinsonaten. Und zum Auftakt des Jubiläumsjahres steht am Silvesterabend eine große Beethoven-Gala auf dem Programm.
Zu einem außergewöhnlichen Erlebnis wird ein Fußballkonzert zum 120. Geburtstag von Rot-Weiss Essen, in dem Miki und die Bergischen Symphoniker die musikalische Tradition des Kultvereins im Konzertsaal lebendig werden lassen. Besonders glanzvoll wird es wieder, wenn der Philharmonische Ball (der im April bereits nach wenigen Stunden ausverkauft war) die ganze Philharmonie in einen festlichen Tanzpalast verwandelt.
Eine deutschlandweit zentrale Plattform für Klassiker sowie neue Kreationen der zeitgenössischen Musik ist seit nunmehr 15 Jahren das Festival NOW!. Im kommenden Herbst eröffnet die anstehende Ausgabe unter dem Motto „Transzendenz“ etwa die verwobenen Klangwelten des deutsch-französischen Komponisten Mark Andre und Karlheinz Stockhausens selten zu hörende Zeremonie „Inori“.
Nach dem Prinzip „Philharmonie für alle“ verstärkt die Philharmonie Essen weiter ihre Anstrengungen, möglichst viele Menschen – auch unabhängig von deren finanziellen Möglichkeiten – mit ihrem Konzertprogramm zu erreichen, etwa mit der Konzertreihe „Philharmonie vor Ort“ oder dem Kindergarten-Projekt „Musik kommt um die Ecke“.
Weitere ausführliche Informationen zum Programm der nächsten Spielzeit finden Sie in der beigefügten Pressemappe (als Word- und als pdf-Dokument).
Das vollständige Spielzeitheft zum Download: https://online.fliphtml5.com/rbfzt/25_26_TUP_Jahrbuch_web_final_260424/
Informationen zum Kartenverkauf:
Der Vorverkauf für die Saison 2026/2027 startet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen am 13. Juni 2026 an den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen der TUPcard, eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts.
Der Vorverkauf für das Konzert „‘Nur der RWE‘ – Sounds of Hafenstraße“ in der Philharmonie Essen startet für TUP-Abonnent*innen sowie für Partner*innen von Rot-Weiss Essen am 22. September 2026. Der allgemeine Vorverkauf für dieses Konzert beginnt am 29. September 2026.
Kontakt Tickets:
TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen
Mo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr
Kasse im Aalto-Theater, Opernplatz 10, 45128 Essen
Di-Sa 13:00-18:00 Uhr
Ticket-Hotline Mo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr
T 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201
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Weitere Informationen unter www.theater-essen.de.