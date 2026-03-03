Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053008

Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Logo der Firma Theater und Philharmonie Essen GmbH

Orgel-Gala mit der Organistin Mari Fukumoto und Folkwang Brass

Am Sonntag, 15. März, um 17:00 Uhr in der Philharmonie Essen steht im Rahmen des Komponistinnenfestivals her:voice unter anderem die 2. Orgelsinfonie von Elfrida Andrée auf dem Programm

(lifePR) (Essen, )
Dieses Konzert erzählt von Pionierinnen. Die japanische Organistin Mari Fukumoto darf sich so nennen. Im Jahr 2012 hat sie den renommierten Orgelwettbewerb im japanischen Musashino gewonnen – als erste Frau überhaupt. Am Sonntag, 15. März, um 17:00 Uhr ist sie mit dem Ensemble Folkwang Brass, das von Chris Houlding geleitet wird, in der Philharmonie Essen zu erleben. Gemeinsam begeben sie sich im Rahmen des Komponistinnenfestivals „her:voice“ in weitgehend unbekannte musikalische Welten. Im Zentrum des Abends steht die 2. Orgelsinfonie der Spätromantikerin Elfrida Andrée. Sie war die erste Domorganistin Skandinaviens, ihre Oper „Die Fritjof-Saga“ ist derzeit als szenische Uraufführung am Aalto Musiktheater zu sehen. Mit der „Intrada“ für Orgel und Blechbläserensemble von Arlet Miguélez-Álvarez, die Komposition an der Folkwang Universität der Künste studiert,ist zudem eine Uraufführung zu hören – ein Auftragswerk der Philharmonie Essen. Werke von Clara SchumannFlorence Beatrice PriceGermaine TailleferreJudith BinghamLouisa TrewarthaRachel Laurin und Saskia Apon richten in diesem Konzert den Fokus bewusst auf weitere bekannte wie auch zu entdeckende Komponistinnen.

Mit dem Festival her:voice macht das Aalto Musiktheater gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern zum dritten Mal das musikalische Schaffen von Komponistinnen in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar. Vom 12. bis 15. März 2026 gibt es die Möglichkeit, zahlreiche Werke bekannter und unbekannter Frauen auf der Opern- und Konzertbühne zu erleben. Zudem bieten Gesprächsrunden und Vorträge Hintergründiges zu ihrem Leben und Schaffen.

Karten (€ 25,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Konzert wird gefördert von der Alfred und Cläre Pott-Stiftung.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.