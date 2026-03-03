Orgel-Gala mit der Organistin Mari Fukumoto und Folkwang Brass
Am Sonntag, 15. März, um 17:00 Uhr in der Philharmonie Essen steht im Rahmen des Komponistinnenfestivals her:voice unter anderem die 2. Orgelsinfonie von Elfrida Andrée auf dem Programm
Mit dem Festival her:voice macht das Aalto Musiktheater gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern zum dritten Mal das musikalische Schaffen von Komponistinnen in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar. Vom 12. bis 15. März 2026 gibt es die Möglichkeit, zahlreiche Werke bekannter und unbekannter Frauen auf der Opern- und Konzertbühne zu erleben. Zudem bieten Gesprächsrunden und Vorträge Hintergründiges zu ihrem Leben und Schaffen.
Karten (€ 25,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Das Konzert wird gefördert von der Alfred und Cläre Pott-Stiftung.