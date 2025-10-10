Kontakt
„Opernwelt“-Jahresumfrage: Aalto-Mezzosopranistin Bettina Ranch begeistert Kritiker*innen

Auch Inszenierung der „Zauberflöte“ wird genannt

(Essen, )
Das Aalto Musiktheater freut sich über unterschiedliche Erwähnungen in der aktuellen Kritikerumfrage des Fachmagazins „Opernwelt“. Großes Lob erhielt insbesondere die Mezzosopranistin und Aalto-Ensemblemitglied Bettina Ranch für ihre Verkörperung der Kundry in Richard Wagners Bühnenweihfestspiel „Parsifal“ unter der musikalischen Leitung von Andrea Sanguineti und in der Inszenierung von Roland Schwab (Wiederaufnahme am 26.04.2026 mit Bettina Ranch als Kundry). „Bettina Ranch ist eine große Kundry“, befindet etwa die Kritikerin Sabine Weber. Ranch wurde für diese Rolle auch bereits für den deutschen Theaterpreis DER FAUST nominiert (Preisverleihung am 15. November). Bettina Ranch hat sich in den vergangenen beiden Spielzeiten stimmlich neu ausgerichtet und feierte bereits 2023/2024 große Erfolge am Aalto-Theater mit wichtigen Rollendebüts wie Brangäne in „Tristan und Isolde“ sowie Amneris in „Aida“, bevor sie in der vergangenen Saison mit ihrem Debüt als Kundry im „Parsifal“ brillierte. Erwähnung in der aktuellen Opernwelt-Umfrage findet überdies Magdalena Fuchsbergers Inszenierung von Mozarts „Zauberflöte“, die „das Stück – jenseits von Weihnachts- und Familienstück – als dystopisches Lehrstück ernst nimmt“, so Opernwelt-Redakteur Uwe Schweikert.

