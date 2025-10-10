Nils Landgren, Götz Alsmann und Max Mutzke feiern 50. Geburtstag des JugendJazzOrchesters NRW
Konzert am Samstag, 18. Oktober 2025, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen
Das Porträt von Nils Landgren wird gefördert von der RST Beratungsgruppe - Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung/ Rechtsberatung.
Das Konzert wird gefördert von der GENO BANK ESSEN eG und von der Ruth Schokoladenwerk GmbH Bochum.
Medienpartnerin des Konzerts: Funke Mediengruppe
Karten (€ 25,00-70,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.