Nils Landgren, Götz Alsmann und Max Mutzke feiern 50. Geburtstag des JugendJazzOrchesters NRW

Konzert am Samstag, 18. Oktober 2025, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen

Das JugendJazzOrchester NRW feiert sein 50-jähriges Bestehen, und das mit großer Prominenz: Musiker und Entertainer Götz Alsmann, Sänger Max Mutzke sowie der Posaunist und aktuelle Porträtkünstler der Philharmonie Essen Nils Landgren sind beim Geburtstagskonzert am Samstag, 18. Oktober 2025, um 19:00 Uhr (18:30 Uhr Konzerteinführung „Auf ein Wort“) in der Philharmonie Essen mit dabei. Unter dem Motto „Celebrating Jazz“ ist nicht nur musikalische Exzellenz zu erwarten – verbunden mit unbändiger Spielfreude wird dieser Abend ein exklusives Erlebnis. Als erstes Ensemble seiner Art in der Bundesrepublik Deutschland hat sich das JJO zu einer Big Band mit Vorbildcharakter entwickelt und sich insbesondere durch ausgefallene und innovative Projekte einen Namen gemacht. Dazu gehört vor allem die Zusammenarbeit mit Künstler*innen und Ensembles anderer Musikgenres sowie mit klassischen Orchestern. Die musikalische Leitung im Jubiläumskonzert übernehmen die künstlerischen Leiter des JJO Stefan Pfeifer-GalileaGabriel Pérez und Stephan Schulze.

Das Porträt von Nils Landgren wird gefördert von der RST Beratungsgruppe - Wirtschaftsprüfung/ Steuerberatung/ Rechtsberatung.

Das Konzert wird gefördert von der GENO BANK ESSEN eG und von der Ruth Schokoladenwerk GmbH Bochum.

Medienpartnerin des Konzerts: Funke Mediengruppe

Karten (€ 25,00-70,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

