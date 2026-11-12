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Michael Wollny mit Soloprogramm „Winterreise“ in der Philharmonie Essen

Auftakt des fünfteiligen Künstlerporträts mit dem Jazzpianisten am Freitag, 20. November, um 19:00 Uhr

(lifePR) (Essen, )
Der vielfach ausgezeichnete deutsche Jazzpianist Michael Wollny ist in dieser Spielzeit Porträtkünstler der Philharmonie Essen. Wollny zählt zu den führenden Musikern der europäischen Jazzszene und gestaltet in dieser Saison fünf Konzerte. Zum Auftakt der Reihe ist er am Freitag, 20. November, um 19:00 Uhr mit der Premiere des Soloabends „Winterreise“ im Alfried Krupp Saal zu erleben. Er nimmt darin Stimmungen aus Franz Schuberts gleichnamigem Liedzyklus als Ausgangspunkt für eine eigene Erzählung – mit Fragmenten aus dem Original, neu komponierten Passagen, freien Improvisationen und Motiven von Kate Bush, Björk und Louis Cole. „Die Themen von Schuberts Winterreise fassen einen ganz unmittelbar an, das reine Hören des Originals bewegt so viele ganz grundlegende menschliche Fragen in einem. Über das Alleinsein, über erfüllte und enttäuschte Liebe, über Anfang und Abschied und vieles mehr“, beschreibt Wollny. Ein pianistischer Seelen-Trip in cineastisch-atmosphärische Welten.

Michael Wollny wurde 1978 in Schweinfurt geboren und absolvierte sein Studium in Würzburg. Bekannt wurde er durch seine Arbeit im Trio [em] mit Eva Kruse und Eric Schaefer sowie als Solokünstler. Dabei besticht er durch seinen virtuosen, genreübergreifenden Stil. Seine Alben vereinen häufig Einflüsse aus Klassik, Avantgarde und Popmusik. Er arbeitete mit Künstlern wie Nils Landgren, Heinz Sauer, Vincent Peirani und Joachim Kühn zusammen. Bekannt ist er auch für seine unkonventionellen Kompositionen und seine improvisatorische Freiheit. Seit vielen Jahren prägt er als Professor für Jazzpiano an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig eine neue Generation von Musikern.

Karten (€ 15,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Künstlerporträt: Michael Wollny

Michael Wollny Solo
„Winterreise“
Michael Wollny, Klavier
Freitag, 20. November 2026, 19:00 Uhr

Michael Wollny & Folkwang Universität der Künste
Michael Wollny, Klavier | Geir Lysne, Arrangements | Rabea Joachim, Violine | Mia Nurten Koeseoglu, Viola | Nathan Bontrager, Violoncello | Maria De Los Angeles Salas, Flöte | Nikita Werner, Klarinette, Bassklarinette | Elias Brieden, Trompete | Dennis Grasmik, Tenorsaxofon | Felizian Tenthoff, Posaune | Shengjie Ma, Celesta | Alexander Rosendahl, Kontrabass | Simon Kuhn, Schlagzeug
Sonntag, 24. Januar 2027, 20:00 Uhr
Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit der Folkwang Universität der Künste

Michael Wollny | Hartmut Rosa
„Resonanz!“
Michael Wollny, Klavier
Hartmut Rosa, Sprecher
Freitag, 05. Februar 2027, 19:00 Uhr

4 Wheel Drive
Wollny Landgren Danielsson Haffner
4 Wheel Drive:
Nils Landgren, Posaune und Gesang | Michael Wollny, Klavier | Lars Danielsson, Kontrabass
Wolfgang Haffner, Schlagzeug
Donnerstag, 20. Mai 2027, 19:00 Uhr
Das Konzert wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.

Michael Wollny Trio
Michael Wollny, Klavier
Tim Lefebvre, Bass
Eric Schaefer, Schlagzeug
Sonntag, 27. Juni 2027, 19:00 Uhr

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