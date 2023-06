Mahlers dritte Sinfonie mit Tomáš Netopil und den Essener Philharmonikern jetzt auf CD erschienen

Vierte Live-Aufnahme beendet den Mahler-Zyklus und ist ab sofort bei der Theater und Philharmonie Essen erhältlich

Mit den Aufführungen von Gustav Mahlers Sinfonien setzten die Essener Philharmoniker unter der Leitung ihres Generalmusikdirektors Tomáš Netopil in den vergangenen zehn Jahren wichtige Akzente. Kurz vor dessen Abschied aus Essen zum Ende dieser Spielzeit erscheint nun Mahlers dritte Sinfonie d-Moll auf CD. Die Live-Aufnahme des Sinfoniekonzertes vom Februar dieses Jahres ist damit die vierte und gleichzeitig abschließende Mahler-Einspielung des Orchesters, nachdem ebenfalls beim Label Oehms Classics bislang die Sinfonien Nr. 9, 6 und 2 veröffentlicht wurden. In der Alt-Partie ist Bettina Ranch, Ensemblemitglied des Aalto-Musiktheaters, zu hören. Außerdem wirkten der Aalto Kinderchor und die Damen des Philharmonischen Chores Essen (Einstudierung: Patrick Jaskolka) sowie der Kinderchor der Deutschen Oper Berlin (Einstudierung: Christian Lindhorst) mit. Das Posthorn spielte László Kunkli.



Mit seiner 3. Sinfonie schuf Gustav Mahler eine philosophische Kosmologie in Tönen, ein „Werk, in welchem sich in der Tat die ganze Welt spiegelt“, wie der Komponist selbst äußerte. Die riesige Anlage von insgesamt sechs Sätzen und fast 100 Minuten Dauer sowie die üppige Besetzung lassen die Sinfonie zu einem Werk der Superlative werden, das bis heute seinesgleichen sucht. Sie entstand in den Sommern 1895 und 1896, die Mahler überwiegend in seinem Komponierhäuschen in Steinbach am Attersee verbrachte. Die ländliche Idylle ließ den Komponisten über die Entstehung der Welt sinnieren. Das ursprünglich programmatische Konzept hierzu wurde jedoch nie veröffentlicht. Es sollte einige Zeit vergehen, bis unter Mahlers Leitung die Welturaufführung des vollständigen Werkes am 9. Juni 1902 in Krefeld stattfand, die zu einem der größten Erfolge in seinem Leben wurde.



Erhältlich ist die Doppel-CD ab sofort im TicketCenter der Theater und Philharmonie Essen, an der Kasse des Aalto-Theaters sowie bei den kommenden Opern- und Ballettvorstellungen und Konzerten der Essener Philharmoniker in der Philharmonie Essen. Der Preis beträgt an diesen Verkaufsstellen 20 Euro. Nach wie vor zu erwerben sind hier auch die weiteren beiden Veröffentlichungen der Reihe. Erhältlich sind alle CDs darüber hinaus im regulären Handel.