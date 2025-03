Letzte Vorstellung für die Oper „The Listeners“ im Aalto-Theater

Am Samstag, 22. März 2025, um 18:00 Uhr

Einführung und anschließendes Gesprächskonzert mit der Komponistin

Der Opernthrillervonist ein letztes Mal im Aalto-Theater zu erleben: Zur finalen Vorstellung amwird die Komponistin persönlich anwesend sein und bereits um 17:00 Uhr in einer Sondereinführung Einblicke in ihr Werk geben. Die US-Amerikanerin gehört zu den gefeierten Stars der angloamerikanischen Klassik-Szene, sie war 2024 für zwei Grammys nominiert und hat bereits den zweiten Kompositionsauftrag der Metropolitan Opera New York erhalten. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor. Regie führteDreh- und Angelpunkt der Handlung ist ein permanenter Brummton, der als physikalisches Phänomen in der realen Welt existiert. In „The Listeners“ ist es die Hauptprotagonistin Claire (gesungen von der Sopranistin Betsy Horne), der dieses Brummen (Englisch: „Hum“) schlaflose Nächte bereitet und sie in den Wahnsinn treibt. Mit ihrem Schüler Kyle (Aljoscha Lennert), der dieses Geräusch ebenfalls wahrnimmt, besucht sie das Haus von Howard Bard (Heiko Trinsinger), einem charismatischen Philosophen, der auch anderen darunter leidenden Menschen angeblich geholfen hat. Claire wird von Howard und der Gruppe der „Listeners“ warm empfangen: endlich eine Familie, die sie versteht und ihr zuhört. Und Claire lernt dabei, das unerklärliche Summen und seine stetig wachsenden Kräfte zu akzeptieren. Doch als die Treffen der „Listeners“ einen sektenähnlichen Charakter bekommen, gerät die Situation allmählich außer Kontrolle.Unter dem Titel „Hörst du es auch?“ kommt die Komponistin Missy Mazzoli im Aalto-Foyer ins Gespräch über ihr Werk und ihre erstaunliche Karriere. Auch musikalisch lädt der Abend dazu ein, weitere Facetten Mazzolis kennenzulernen, so präsentieren die Aalto-Sopranistin KS. Christina Clark sowie Mitglieder der Essener Philharmoniker Kompositionen der US-Amerikanerin für Streichquartett sowie eine Arie aus ihrer ersten Oper „Breaking the Waves“ für Sopran und Streichquartett.für die(€ 17,00-57,00) und das(€ 17,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de