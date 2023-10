Laienmusiker*innen und -sänger*innen können im Konzert beim Festival für Festival NOW! für Neue Musik mitwirken

Für das Konzert mit dem E-MEX Ensemble am 12. November 2023 in der Philharmonie Essen sind vor allem große Instrumente und kräftige Stimmen gefragt. Proben ab 14. Oktober

Interessierte Laienmusiker*innen und -sänger*innen sind herzlich eingeladen, ein Konzert im Rahmen des Festivals NOW! für Neue Musik in der Philharmonie Essen mitzugestalten: Am Sonntag, 12. November 2023, um 16:00 Uhr im RWE Pavillon bringt das E-MEX Ensemble Auszüge aus dem großen Zyklus „The Great Learning“ von Cornelius Cardew zur Aufführung. Gefragt sind vor allem große Instrumente (etwa Cello, Kontrabass, Tuba und Posaune) und kräftige Stimmen. Im Vorfeld des Konzertes finden vier Proben mit dem E-MEX Ensemble statt: am 14. und 28. Oktober, am 4. November sowie eine Generalprobe am Tag des Konzertes (12. November). Die Teilnahme an Proben und Konzert sind kostenlos.



Cornelius Cardew (1936-1981) war zwar künstlerischer Weggefährte von John Cage und Karlheinz Stockhausen. Doch der englische Komponist versuchte immer wieder mit außergewöhnlichen Projekten, die Neue Musik aus den Elfenbeintürmen und Spezialistenzirkeln zu befreien. Dazu beigetragen hat seine 1971 beendete Komposition „The Great Learning“, mit der dem ungeschulten Ohr das Vokabular der zeitgenössischen Musik nähergebracht wird. Anhand einfacher Improvisationsmodelle und Übungen musizieren musikalische Profis und Lai*innen miteinander. Die Grenzen zwischen Geräusch und Musik, schriftlich Fixiertem und spontaner Entscheidung verschwimmen.



Weitere Informationen und Anmeldung bei Merja Dworczak, T 0201 81 22-826, education@philharmonie-essen.de