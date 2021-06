Konzert des Aalto-Opernchores mit "Carmen", "Bajazzo" und mehr

Was wäre das Aalto-Theater ohne seinen hervorragenden Chor! Doch in der zurückliegenden Spielzeit war nicht ein einziger Auftritt auf der Bühne möglich, in den Premieren „Orfeo|Euridice“ und „Der Bajazzo“ war das Ensemble immerhin konzertant zu erleben. Zum Abschluss dieser Saison präsentiert sich der Chor nun aber noch einmal in einem mitreißenden Konzert sichtbar für alle auf der großen Aalto-Bühne:– mit diesem Titel bringen die Sängerinnen und Sänger amihre große Freude zum Ausdruck, endlich wieder für das Publikum singen zu dürfen. Chordirektor, der gemeinsam mit Chefdramaturg Christian Schröder durch den Abend führen wird, und sein Stellvertreterhaben einen bunten Strauß der schönsten Chormelodien aus der Welt der Oper kreiert. Dabei erklingen sowohl Chöre aus „Orfeo|Euridice“ und „Der Bajazzo“ als auch Ausschnitte aus Opern, die in dieser Spielzeit leider nicht stattfinden konnten – „Dido and Aeneas“ und „Die lustigen Weiber von Windsor“. Selbstverständlich dürfen auch Klassiker etwa aus „La Traviata“, „Carmen“ und schließlich Beethovens Oper „Fidelio“ nicht fehlen, deren Gefangenenchor „Oh welche Lust“ dem Konzert seinen Titel verlieh.Der Besuch einer Vorstellung ist auf Basis der aktuellen Verordnung nur für Personen mit einem bestätigten negativen Schnelltest, für vollständig Geimpfte oder nachweislich Genesene möglich. Weitere Hinweise unter www.theater-essen.de