Jemenitisch-israelische Sängerin NOA beschließt Konzertreihe „Women’s Voice“

Die in den USA aufgewachsene jeminitsch-israelische Sängerinist in der Konzertreihe „Women’s Voice“ in der Philharmonie Essen zu Gast: Amtritt die Künstlerin mit Gil Dor (Gitarre) und Ruslan Sirota (Klavier) im Alfried Krupp Saal auf und präsentiert– zugänglich gemacht durch ihre außergewöhnliche Bühnenpräsenz, abgerundet durch vielfältige Einflüsse aus Pop, Rock, R&B & FolkVor Konzertbeginn, von 18:30 bis 19:30 Uhr im Festsaal, spricht die Musikjournalistin Anja Renczikowski mit NOA über ihr soziales Engagement. Desweiteren begrüßt sie auf dem Podium das muslimisch-jüdische Ehepaar Saba-Nur Cheema (Politologin, Publizistin & Antirassismus-Trainerin) und Dr. Meron Mendel (Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Publizist, Historiker und Pädagoge).Mit der Reihe „Women’s Voice“ stellt die Philharmonie Essen in dieser Spielzeit vier starke weibliche Stimmen aus unterschiedlichen Kulturkreisen vor, die nicht nur als exzellente Musikerinnen international konzertieren, sondern gleichzeitig mit ihrem gesellschaftlichen Engagement für Gleichberechtigung, Frauenrechte, Frieden und Freiheit in ihren jeweiligen Heimatländern eintreten. Nach den Auftritten vonaus Brasilien,aus Mali undaus der Türkei ist der Abend mit NOA der letzte der Reihe.Als israelische „Stimme des Friedens“ gilt Achinoam Nini, genannt, die für ihr Engagement für Frieden und Versöhnung zwischen Juden und Palästinensern unter anderem die italienische Auszeichnung „Pilgrim of Peace“ des Franziskaner-Ordens von Assisi erhielt. Die Sängerin bewegt sich seit langem zwischen den Musikstilen: Waren es anfänglich alte jemenitische Lieder, die sie schon als Kind von ihrer Großmutter zu hören bekam und neu interpretierte, so formten bald schon Songs auf Italienisch, Französisch, Spanisch, Englisch, Arabisch, Hebräisch und sogar Thai und Hindi das Repertoire der Kosmopolitin. Ein starkes Zeichen ihres Engagements für Frieden und Verständigung in Nahost war der gemeinsame Auftritt mit der palästinensischen Sängerin Mira Awad in der Berliner Philharmonie am 20. Dezember 2023 im Rahmen des Benefizkonzertes „Gemeinsam für Menschlichkeit“ der Berliner Philharmoniker.(€ 35,00 / erm. € 17,50) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de