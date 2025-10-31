„Jazz Pott“ 2025 geht an die Großformation The Dorf
Preisträgerkonzert zum Auftakt der „Jazz in Essen“-Reihe am 08. November im Grillo-Theater
Die Verleihung des „Jazz Pott“ findet im Rahmen des Preisträgerkonzertes am Samstag, 08. November 2025, 20:00 Uhr im Essener Grillo-Theater (Theaterplatz 11) statt. Das Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro stiftet wie in den vergangenen Jahren der Essener Kabarettist Hagen Rether. Das Publikum erwartet ein genresprengendes Livespektakel, das gleichermaßen komplex wie unterhaltsam sein wird. Mit dabei sind unter der Leitung von Jan Klare („airmovement“, Komposition) weiterhin Marie Daniels (Gesang), Oona Kastner (Gesang, Keyboard), Martin Verborg (Violine), Emily Wittbrodt (Cello), Markus Türk (Trompete), Maria Trautmann, Moritz Anthes, Max Wehner, Adrian Prost (Posaune), Alex Morsey (Tuba), Felix Fritsche, Florian Walter (Saxofon), Raissa Mehner, Christian Hammer, Serge Corteyn (Gitarre), Oliver Siegel (Synthesizer), Gilda Razani (Theremin), Achim Zepezauer, Este Kirchhoff (Electronics), Johannes Nebel, Volker Kamp (Bass), Marvin Blamberg (Schlagzeug), Denis Cosmar (Sound)
Die Reihe „Jazz in Essen“ wird realisiert in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Essen und gefördert von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Kuratiert wird die Reihe von Dr. Berthold Klostermann.
Karten (€ 22,00) im TUP-TicketCenter unter T 02 01 81 22-200, per Mail unter tickets@theater-essen.de oder auf der Website www.theater-essen.de