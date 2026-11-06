Gewandhausorchester Leipzig: Auftakt zur Porträtreihe
Mit Andris Nelsons und Star-Cellist Gautier Capuçon präsentiert das Leipziger Traditionsorchester am 19. November, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen Werke von Dvořák und Brahms
Das Gewandhausorchester ist berühmt für seinen unverwechselbar dunklen, warmen Klang. Die Leipziger genießen zugleich den Ruf, das älteste bürgerliche Sinfonieorchester der Welt zu sein. 1743 als Konzertgesellschaft „Das Große Concert“ gegründet, erhielten sie ihren heutigen Namen, nachdem sie 1781 in einen neu errichteten Konzertsaal in der Gewerbehalle der Tuchmacher umgezogen waren. Die Bezeichnung Gewandhaus wurde zur Marke. Sogar der Chefdirigent heißt heute noch sehr traditionsbewusst „Gewandhauskapellmeister“. 21 dieser Maestros verzeichnet das Orchester bis heute: von Johann Adam Hiller und Felix Mendelssohn Bartholdy über Kurt Masur bis hin zu Andris Nelsons.
Karten (€ 25,00-85,00 Euro) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Das Konzert wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.