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Gewandhausorchester Leipzig: Auftakt zur Porträtreihe

Mit Andris Nelsons und Star-Cellist Gautier Capuçon präsentiert das Leipziger Traditionsorchester am 19. November, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen Werke von Dvořák und Brahms

(lifePR) (Essen, )
Einem der international führenden Orchester widmet die Philharmonie Essen in dieser Spielzeit eine Porträtreihe: Das Gewandhausorchester Leipzig gestaltet insgesamt vier Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen. Zum Auftakt spielt der traditionsreiche Klangkörper am Donnerstag, 19. November 2026, um 19:00 Uhr im Alfried Krupp Saal unter der Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons. Solist des Abends ist der französische Cellist Gautier Capuçon, der das berühmte Cellokonzert in h-Moll op. 104 von Antonín Dvořák interpretiert. Zudem steht die erste Sinfonie von Johannes Brahms auf dem Programm. Mit ihr hat der deutsche Romantiker nach langem Ringen mit dem „Riesen“ Beethoven als Vierzigjähriger zu einer eigenständigen sinfonischen Form gefunden und sogleich einen großen Wurf gelandet. Vor dem Konzert ist Anja Renczikowski in einem Einführungsgespräch mit Gewandhausdirektor Prof. Andreas Schulz im NATIONAL-BANK Pavillon zu erleben. Der Besuch des Gesprächs ist kostenlos.

Das Gewandhausorchester ist berühmt für seinen unverwechselbar dunklen, warmen Klang. Die Leipziger genießen zugleich den Ruf, das älteste bürgerliche Sinfonieorchester der Welt zu sein. 1743 als Konzertgesellschaft „Das Große Concert“ gegründet, erhielten sie ihren heutigen Namen, nachdem sie 1781 in einen neu errichteten Konzertsaal in der Gewerbehalle der Tuchmacher umgezogen waren. Die Bezeichnung Gewandhaus wurde zur Marke. Sogar der Chefdirigent heißt heute noch sehr traditionsbewusst „Gewandhauskapellmeister“. 21 dieser Maestros verzeichnet das Orchester bis heute: von Johann Adam Hiller und Felix Mendelssohn Bartholdy über Kurt Masur bis hin zu Andris Nelsons.

Karten (€ 25,00-85,00 Euro) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das Konzert wird gefördert von der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen.

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