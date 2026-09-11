Geschenk an Essener Bürger*innen: Für fünf Euro ins Konzert
Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen ermöglicht Besuch des vorweihnachtlichen Konzerts mit Daniel Hope in der Philharmonie Essen am 19. Dezember 2026. Karten ab 15. September ab 10:00 Uhr erhältlich.
Marie Babette Nierenz, Intendantin der Philharmonie Essen,freut sich auf die neue Auflage des „Stadtgeschenks“:„,Morgen Kinder, wird’s was geben.ʻ Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Sparkasse Essen bereits zum dritten Mal den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Essen ein ganz besonderes Geschenk zu machen – in diesem Jahr sogar ein Weihnachtsgeschenk! Für nur 5 Euro laden wir alle Menschen unserer Stadt zu einem unvergesslichen Konzertnachmittag in die Philharmonie ein. Der Geiger und musikalische Botschafter Daniel Hope bringt uns mit seinem Orchester und großartigen Solisten mit Musik und Geschichten in Weihnachtsstimmung und lädt uns auch zum Mitsingen der schönsten Weihnachtslieder ein.“
Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Essen, betont die Bedeutung des Projekts: „In nur wenigen Minuten war das Konzert mit Hazel Brugger ausverkauft. Das zeigt, wie sehr die Menschen in Essen kulturelle Erlebnisse nachfragen und wie wichtig solche Veranstaltungen für unser Gemeinschaftsgefühl sind. Mit unserem Stadtgeschenk setzen wir uns gemeinsam mit der Philharmonie dafür ein, mit Musik und Events positive Impulse zu geben und das Leben der Menschen in Essen zu bereichern.“
Daniel Hope stimmt sein Publikum musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Auszüge aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“, festliche Trompetenklänge sowie Georg Friedrich Händels Arie „Let the bright Seraphim“ aus dem Oratorium „Samson“. Daniel Hope musiziert, führt selbst durch den Abend und bereichert das Konzert mit ausgewählten Weihnachtsgeschichten. Natürlich sind die Besucher*innen außerdem eingeladen, gemeinsam einige Weihnachtslieder anzustimmen. Weitere Informationen unter www.sparkasse-essen.de/stadtgeschenk.
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