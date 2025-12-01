Geschenk an Essener Bürger*innen: Für fünf Euro ins Konzert
Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen ermöglicht Besuch des Konzerts mit Hazel Brugger und dem WDR Funkhausorchester in der Philharmonie Essen am 31. Januar 2026. Karten ab 2. Dezember ab 10:00 Uhr erhältlich.
Marie Babette Nierenz, Intendantin der Philharmonie Essen,betont die Bedeutung des Projekts:„Die Philharmonie Essen soll ein Haus für alle Bürger*innen dieser Stadt sein und alle diejenigen erreichen, für die der Konzertbesuch noch nicht selbstverständlich ist. Wir freuen uns, in der Sparkasse Essen eine Partnerin an unserer Seite zu haben, die vielen Menschen Zugang zur Philharmonie ermöglicht. Außerdem sind wir dankbar, dass die opta data Gruppe 200 Jugendliche zu diesem Konzert einlädt.“
Bernd Jung, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Essen, freut sich auf die zweite Auflage des „Stadtgeschenks“: „Nach der großartigen Resonanz auf die beiden Disneykonzerte im April war sofort klar, dass wir diese schöne Idee gemeinsam mit der Philharmonie in das nächste Jahr tragen. Musik hat die Kraft, zu verbinden und neue Gemeinschaftsräume zu schaffen. Solche Erlebnisse tun uns allen in diesen Zeiten gut, diese brauchen wir dringend! Ich bedanke mich bei Babette Nierenz und ihrem Team für die kreative Zusammenarbeit. Zusammen können wir für Essen viel bewegen.“
Hazel Brugger wird an diesem Abend gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester ihr persönliches Mixtape präsentieren. Die gebürtige Amerikanerin ist eine der gefragtesten Persönlichkeiten im heutigen Show-Geschäft. Sie ist ein neugieriger Mensch, der seine Erfahrungen auf unverkennbar-unverwechselbare Weise mit dem Publikum teilt, ob als Moderatorin, mit ihren Solo-Programmen oder, wie in der Philharmonie Essen, mit dem WDR Funkhausorchester. Ein Leben ohne Humor? Für Hazel Brugger undenkbar. Ein Leben zusätzlich mit Musik? Umso schöner.
Weitere Informationen unter www.sparkasse-essen.de/stadtgeschenk