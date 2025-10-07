Festival NOW! für Neue Musik widmet sich den „Elementen“
Philharmonie Essen präsentiert gemeinsam mit der Folkwang Universität der Künste, dem Landesmusikrat NRW und der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr e.V. Uraufführungen und Klassiker der Neuen Musik vom 25. Oktober bis 09. November 2025
Wie erstmals in der vergangenen Spielzeit lädt die Gesellschaft für Neue Musik Ruhr (GNMR) am 25. Oktober, ab 15:00 Uhr einige Tage vor dem offiziellen Beginn des Festivals in die Neue Musik Zentrale am Viehhofer Platz 18 ein, um sich mit Klanginstallationen, einem Soundwalk durch die Essener Innenstadt und einem Konzert auf NOW! einzustimmen. Mit einem etwas anderen, surrealen Tusch wird das Festival am 30. Oktober (18:45 und 19:10 Uhr) unter freiem Himmel eröffnet, wenn auf dem Vorplatz der Philharmonie Essen Fabien Lévys durchkomponierte Klanginstallation „Avant-demain“ für sechs Autohupen zu erleben ist. Gleich zwei Violinkonzerte präsentiert die Geigerin Carolin Widmann, diesjährige Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen, am 30. und 31. Oktober, jeweils um 19:30 Uhr im Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker (Leitung: Elena Schwarz): Neben Alban Bergs so berührendem wie ergreifenden Konzert „Dem Andenken eines Engels“ bringt Widmann ein neues Violinkonzert der italienischen Komponistin Clara Iannotta zur Uraufführung, deren Schaffen in gleich mehreren Konzerten im Fokus stehen wird. So erklingen zwei weitere Werke der Ernst von Siemens Förderpreisträgerin von 2018 bereits am 31. Oktober, um 20:30 Uhr nebenan im Pavillon, interpretiert vom Ensemble Recherche. Und gleich alle vier Streichquartette aus der Feder von Clara Iannotta stehen am darauffolgenden 01. November, um 16:00 Uhr beim Auftritt des Jack Quartet im Pavillon auf dem Programm. „Percussion pur“ heißt es dann abends um 20:00 Uhr im Salzlager der Kokerei Zollverein, wenn das Schlagwerkensemble des Landesmusikrates „SPLASH – Perkussion NRW“ unter anderem mit einer Uraufführung der chinesischen Komponistin Jiaying He sowie einer deutschen Erstaufführung des chilenischen Komponisten Aliocha Solovera aufwartet und anschließend das Ensemble S Gérard Griseys Weltraum-Stück „Le Noir de l’étoile“ (Das Schwarz des Sterns) ertönen lässt.
Zum 90. Geburtstag der Komponisten-Legende Helmut Lachenmann gratuliert einen Tag später am 02. November, um 15:00 Uhr das aus Folkwang-Studierenden bestehende Trio S!GNALE: Im Karl-Ernst-OsthausSaal des Museum Folkwang erklingt Lachenmanns rund 30-minütiges „Allegro sostenuto“. Am selben Tag um 19:00 Uhr kehrt das Festival wieder in die Philharmonie Essen zurück: Unter der Leitung von Titus Engel präsentiert die Basel Sinfonietta – das weltweit einzige Sinfonieorchester für zeitgenössische Musik – nicht nur Stefan Wirths „Eleusis“ erstmals in Deutschland, sondern hat mit „MOULT“ ein weiteres Stück von Clara Iannotta im Gepäck.
Zu den seit 2006 aufregendsten Formationen in der zeitgenössischen Kammermusik zählt das Ensemble Nikel. So erinnert die Besetzung mit Saxofon, E-Gitarre, Schlagzeug und Keyboard an die einer Rock- oder Jazzband. Im Konzert am 06. November, um 19:00 Uhr im Alfried Krupp Saal spielt das Ensemble neben dem Auftragswerk „Sunk 45s“ des amerikanischen Komponisten Christopher Trapani außerdem Enno Poppes dreisätziges Quartett „Fleisch“ und Rebecca Saunders „Us Dead Talk Love“. Am 07. November, um 19:00 Uhr kommt es dann an gleicher Stelle zur nächsten Uraufführung im Rahmen des diesjährigen Festivals: „Schwarmspuren“ heißt das neue Stück des aus Bulgarien stammenden Bojidar Spassov, das hier neben Werken von Clara Iannotta und Enno Poppe vom Ensemble Resonanz aufgeführt wird. Im anschließenden Late-NightKonzert um 22:00 Uhr im Pavillon darf man dann auf Florian Zwißlers hier zum ersten Mal erklingende Auftragswerk „Mäßig schnelle Achtel“ gespannt sein, welches das Berliner Trio Lange//Berweck//Lorenz auf drei Synthesizern aus der Taufe heben wird.
Die einen Tag später auf dem Programm stehendenden „Folkwang Elemente“ sind ein multimediales Projekt, das von Folkwang-Studierenden unter der Leitung von Roman Pfeifer für das Festival NOW! 2025 gestaltet wird. Dabei werden viele der an der Folkwang Universität der Künste vertretenen künstlerischen Sparten einbezogen. Dazu gehören instrumentale und elektronische Musik, Bild, Video und Tanz. Die Präsentation findet am 08. November, um 16:30 Uhr in der Folkwang Universität der Künste statt. Abends um 20:00 Uhr in der Philharmonie Essen wird das WDR Sinfonieorchester (Leitung: Patrick Hahn) zu Gast sein und unter anderem mit Ilya Gringolts als Solistin das neue Violinkonzert „Tacet“ des Italieners Stefano Gervasoni zur Uraufführung bringen. Zur weiteren Besetzung an diesem Abend gehört das Trio Catch, das im Tripelkonzert des Basken Mikel Urquiza mit dem Titel „Un désir démesuré dʼamitié“ in Erscheinung tritt.
Zu einem bemerkenswerten Finale kommt das Festival NOW! am 09. November mit zwei Konzerten in der Philharmonie Essen. Um 17:00 Uhr bringt das Ensemble Consord im Pavillon zunächst das neue Werk „the crossing place of road and river“ der spanischen Komponistin Helena Cánovas Parés zur Uraufführung. Im abschließenden Konzert um 19:00 Uhr im Alfried Krupp Saal dirigiert Enno Poppe am Pult des renommierten Ensemble Modern nicht nur sein eigenes energiegeladenes Stück „Körper“ (eine Hommage an die goldenen Bigband-Zeiten), sondern auch die deutsche Erstaufführung von Alex Paxtons „Don’t Leave Me Behind“.
Workshop „Silkroad Kids“ für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren
Samstag, 08. November 2025, 10:00 Uhr, Philharmonie Essen, Pavillon
Unter dem Titel „Auf den Spuren des Tierkreises“ begibt sich dieser Workshop im chinesischen Jahr der Schlange auf eine Reise zum mythologischen Ursprung des Menschen. Bei einer faszinierenden Spurensuche gestalten die Teilnehmenden im Alter von 8 bis 14 Jahren reizvolle kleine Musikstücke auf einer Vielzahl spannender Instrumente und präsentieren diese um 14:30 Uhr bei einer abschließenden Performance.
Kompositionsprojekt „Sound LAB“ für weiterführende Schulen
Bei diesem Projekt tauchen Schüler*innen Essener Schulen in die faszinierende Klangwelt des italienischen Komponisten Luciano Berio ein – in sein 1971 entstandenes Orchesterstück „Bewegung“ (Aufführung am 08. November 2025 in der Philharmonie Essen). Am Ende des Projekts entstehen eigene Werke, die sich von Berios Klangsprache inspirieren lassen. All die neuen Stücke werden dann in einem Konzert in der Philharmonie am Donnerstag, 05. Februar 2026, um 18:00 Uhr im Pavillon der Philharmonie Essen von den Schulklassen selbst aufgeführt.
Programmpräsentation und Programmbuch
Zum Auftakt des Festivals besteht für das Publikum am 24. Oktober 2025, um 19:30 Uhr die Gelegenheit, mehr über das Programm zu erfahren. Im Pavillon der Philharmonie Essen stellt Prof. Günter Steinke von der Folkwang Universität der Künste die Höhepunkte vor und erläutert das diesjährige Festival-Motto „elements“. Außerdem erscheint ein Programmbuch mit Einführungen zu allen Werken. Die Publikation ist zum Preis von € 5,00 bei dieser Programmvorstellung sowie jeweils bei den weiteren Veranstaltungen erhältlich.
Festivalpass und Tickets
Hintergrund: Geschichte des Festivals NOW!
Die Geschichte des Festivals NOW! beginnt im Jahr 2007, als die Kulturstiftung des Bundes das "Netzwerk Neue Musik" ins Leben rief, um für vier Jahre musikalische Akteur*innen einer Region anzuregen, Konzerte zeitgenössischer Musik gemeinsam zu veranstalten. Die Jahre 2007 bis 2010 waren also die Gründungsjahre, in denen sich die Philharmonie Essen, die Folkwang Universität der Künste, der Landesmusikrat NRW, die Folkwang Musikschule und die Gesellschaft für Neue Musik Ruhr (GNMR) zusammenschlossen, um unter dem Motto "Entdeckungen" gemeinsam die ersten Konzerte mit Neuer Musik zu planen.
Diese künstlerische Partnerschaft war dann der Ausgangspunkt, um im Jahr 2011 das Festival NOW! ins Leben zu rufen und in den Folgejahren weitere Partner wie die Stiftung Zollverein, PACT Zollverein und das Museum Folkwang hinzu zu gewinnen. Dank dieser starken künstlerischen Allianz und dank der kontinuierlichen Partnerschaft mit der Kunststiftung NRW, dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NordrheinWestfalen und seit 2019 auch mit der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung sowie der Treue der Besucher*innen konnten wir das Festival NOW! bis heute zu einem wichtigen Akteur in der Szene der Neuen Musik entwickeln.
Vielen Komponist*innen im In- und Ausland ist das Festival NOW! ein Begriff, und sie kommen mit dem Wunsch, neue Werke für das Festival komponieren zu dürfen oder bestehende Stücke beizutragen. Gemäß der Philosophie des Festivals, Klassiker der Moderne neben Uraufführungen zu präsentieren und Programme mit spannenden inhaltlichen Bezügen zu erarbeiten, die eine neue Perspektive auf die Musik der Gegenwart bieten. In diesem Sinne wird das Festival NOW! auch in den nächsten Jahren weitergeführt.
