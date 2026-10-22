Festival NOW! für Neue Musik startet mit Beiträgen der Essener Szene

Von improvisierter Musik bis zum Kneipenkonzert: Zum Auftakt des Festivals NOW! für Neue Musik präsentieren sich Musiker*innen und Komponist*innen aus Essen und Umgebung. Unter dem Motto „NOW! vor Ort“ ist am Samstag, 24. Oktober 2026, von 15:00 bis 22:00 Uhr ein vielfältiges Programm an unterschiedlichen Orten im Essener Nordviertel zu erleben. Das Zentrum der Konzerte ist die Neue Musik Zentrale der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr am Viehofer Platz 18 in Essen. Daneben gibt es aber auch Programmpunkte im Forum für Kunst und Architektur (Kopstadtplatz), im „Waschsalon 90 60 30“ (Friedrich-Ebert-Straße 79) und in der Bar „Felis“ (Kastanienallee 16) in der Nachbarschaft.



Der eintrittsfreie Parcours führt das Publikum quer durch das Quartier: Den Auftakt macht die Workshop-Präsentation „Klangwelten des Überirdischen“ im Forum Kunst und Architektur (15:00 Uhr), gefolgt von zeitgenössischen Oud-Improvisationen von Elmehdi Ben Ahmed in der Neuen Musik Zentrale (16:00 Uhr). Im Anschluss geht es weiter mit einer ortsspezifischen Performance im Waschsalon (17:00 Uhr), einer virtuosen Performance zwischen Musik, Theater und Tanz des Ensembles REM im Felis (17:45 Uhr) und einem akustischen Stadtspaziergang durch die Nachbarschaft (18:30 Uhr). Zum Abend hin verlagert sich das Geschehen wieder in die Neue Musik Zentrale, wo dekonstruierte Streicherklänge des Catinblack Ensembles (19:30 Uhr), immersive Soundscapes von SuperDUO & Penotea (20:30 Uhr) sowie eine Performance mit selbstgebauten Instrumenten von Peter Strickmann (21:30 Uhr) den Tag beschließen.



Der Eintritt ist frei.



Die Philharmonie Essen richtet NOW! gemeinsam mit der Folkwang Universität der Künste, dem Landesmusikrat NRW und der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr e. V. aus.



Das NOW!-Festival 2026 wird gefördert von der Kunststiftung NRW, dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Ernst von Siemens Musikstiftung.

(lifePR) (