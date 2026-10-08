Festival NOW! für Neue Musik erkundet Räume der Transzendenz
Im Herbst wird Essen wieder zum Zentrum für die aufregende Welt zeitgenössischer Klänge: Vom 24. Oktober bis zum 07. November 2026 lädt die Philharmonie Essen gemeinsam mit der Folkwang Universität der Künste, dem Landesmusikrat NRW und der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr e. V. zum Festival NOW! ein. Ermöglicht wird das Festival maßgeblich durch die Förderung der Kunststiftung NRW, des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Ernst von Siemens Musikstiftung.
In einer von Krisen und Kriegen geprägten Zeit gibt das Festival unter dem Motto „Transzendenz“ der Stille und Raumüberschreitung ein besonderes Gewicht. Das Motto steht für das Erkunden spiritueller Klangwelten, musikalischer Zwischenräume und das Vordringen an die Schwellen des Hörbaren – ein Ausloten von Erfahrungshorizonten jenseits des Vertrauten, das zugleich Raum für hochenergetische und ausdrucksstarke Werke eröffnet. In insgesamt 13 Veranstaltungen – von Raumklangerlebnissen und Orchesterkonzerten bis hin zu Workshops und Performances – bietet das Festival eine spannende Klangreise, bei der sechs Uraufführungen, eine deutsche Erstaufführung sowie wegweisende Klassiker der Moderne zu erleben sind.
Vor Beginn des Festivals besteht für das Publikum am 22. Oktober, um 19:30 Uhr im NATIONAL-BANK Pavillon der Philharmonie Essen die Gelegenheit, mehr über das Programm zu erfahren. Im Rahmen einer Programmpräsentation stellt Prof. Günter Steinke die Höhepunkte vor und erläutert das Motto „Transzendenz“. Den Auftakt bildet dann am 24. Oktober, ab 15:00 Uhr ein eintrittsfreier Prolog unter dem Titel „NOW! vor Ort“ in der Neuen Musik Zentrale der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr (GNMR) am Viehofer Platz und Umgebung. Gestaltet von Musiker*innen und Komponist*innen aus Essen, gestattet der Nachmittag mit improvisierter Musik, Performances und einem kleinen Kneipenkonzert vielfältige Einblicke in die lokale Szene.
Das offizielle Eröffnungskonzert präsentiert am 30. Oktober, um 19:00 Uhr im Alfried Krupp Saal Karlheinz Stockhausens epochales Glaubenswerk „Inori“ für zwei Solisten und Orchester mit der Neuen Philharmonie Westfalen unter der Leitung von Wolfgang Lischke. In diesem Werk, dessen japanischer Titel übersetzt „Anbetungen“ bedeutet, stellen zwei Solist*innen überkonfessionelle Gebetsgesten dar, die akribisch mit den Strukturen der Partitur und den Klängen des Orchesters verschränkt sind.
Komponist Mark Andre im Zentrum
Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe steht der Komponist Mark Andre, der in seinen Kompositionen Übergänge an der Schwelle der Stille auslotet. Ausgehend von einer tiefen christlichen Religiosität widmet sich der in Frankreich geborene ehemalige Schüler von Helmut Lachenmann der Erkundung von Zwischenräumen und dem Phänomen des Entschwindens. Mit akribisch entworfenen Partituren spürt er zarten, fragilen Klangprozessen nach, die das Publikum in eine außergewöhnliche Klangwelt entführen. Am 01. November, um 19:00 Uhr erklingt sein raumfüllendes Bekenntniswerk „rwḥ 1–4“ (sprich „ruach“) für Ensemble, Chöre und Live-Elektronik, interpretiert vom Ensemble Modern, dem Mädchenchor am Essener Dom, dem WDR Rundfunkchor und dem SWR Experimentalstudio unter Ingo Metzmacher. Am 06. November, um 19:00 Uhr bringt das WDR Sinfonieorchester mit der Sopranistin Ilse Eerens unter Vimbayi Kaziboni sein neues Auftragswerk „Im Entsiegeln“ zur Aufführung, das beim diesjährigen Lucerne Festival aus der Taufe gehoben wurde. Zudem stehen seine „Vier Stücke für Klavier“ beim Konzert „Master Neue Musik“ (01. November, 16:00 Uhr) sowie das Trio „durch“ mit dem Trio Abstrakt (07. November, 18:00 Uhr) auf dem Programm.
Das Festival begeistert darüber hinaus mit zahlreichen weiteren Konzerterlebnissen: Am 31. Oktober, um 16:00 Uhr verbindet das Essener BenMo Trio im NATIONAL-BANK Pavillon der Philharmonie Essen eine Uraufführung von Georgia Koumará mit Bernd Alois Zimmermanns Klassiker „Présence“. Am selben Abend (31. Oktober, 19:30 Uhr) präsentiert das Studio Musikfabrik in der Neuen Aula der Folkwang Universität der Künste, die über ein neues 30-Kanal-Ambisonic-Soundsystem verfügt, unter anderem Uraufführungen von Stephan Winkler („The Doubtful Guest, by Edward Gorey“) und Simon Bahr („Library Music No. 3“).
Am 01. November, um 16:00 Uhr bringen Studierende des Masterstudiengangs Neue Künste im Museum Folkwang Werke von Pierre Boulez, Claus-Steffen Mahnkopf, Nicolaus A. Huber, Dieter Ammann und Mark Andre beim Konzert „Master Neue Musik“ zu Gehör.
Unter dem Titel „Beethoven electric“ blickt NOW! am 06. November, um 21:30 Uhr im NATIONAL-BANK Pavillon mit elektroakustischen Werken von Pierre Henry, Ludger Brümmer und einer Uraufführung von Jonty Harrison („Slow Movement“) bereits auf das Beethoven-Jubiläum 2027 voraus.
Am 07. November, um 18:00 Uhr stellt das Kölner Trio Abstrakt im NATIONAL-BANK Pavillon die Uraufführung von Franck Bedrossians „We never know we go when we are going“ sowie Werke von Alberto Posadas, Isabel Mundry (Deutsche Erstaufführung) und Mark Andre vor. Den mitreißenden Schlusspunkt setzt (07. November, 21:00 Uhr) im Alfried Krupp Saal eine hochenergetische Crossover-Kollaboration der Essener Indie-Band International Music und des 25-köpfigen Kult-Kollektivs The Dorf (inklusive einer Uraufführung von Peter Rubel).
Workshop „Silkroad Kids“ für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren
01. November, 10:00 Uhr, Philharmonie Essen, Festsaal (Abschlussperformance um 14:30 Uhr) Unter dem Titel „Auf den Spuren des Han Gan, dem chinesischen Pferde-Maler“ widmet sich dieser Workshop im chinesischen Jahr des „Feuer-Pferdes“ der faszinierenden Kunst Asiens. Vor 1300 Jahren malte Han Gan seine berühmten Pferdedarstellungen auf feinster Seide. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren verwandeln sich die Pferdebilder in ein musikalisches Live-Hörspiel – mit Harfenklängen, Gongs und Trommeln. Die Teilnahme ist kostenlos (Anmeldung erforderlich: Merja Dworczak, T 0201 8122-826, education@philharmonie-essen.de).
Kompositionsprojekt „SOUND LAB“ für weiterführende Schulen
Unter der Überschrift „Klangfindung – Wie entsteht Musik, wenn es keine Noten gibt?“ erkunden vier Musikkurse Essener Schulen (Maria-Wächtler-Gymnasium, Burggymnasium, Gesamtschule im Park, UNESCO-Schule Essen) unter der künstlerischen Leitung von Lesley Olson die Kunst der strukturierten Improvisation. Den Auftakt bildet der Besuch des NOW!-Konzerts von „The Dorf und International Music“ am 07. November. Nach einer dreimonatigen Workshop-Phase präsentieren die Jugendlichen ihre eigenen Kompositionen (22. Januar, 18:00 Uhr) in einem öffentlichen Abschlusskonzert im NATIONAL-BANK Pavillon der Philharmonie Essen.
Programmbuch
Zum Festival erscheint ein Programmbuch mit Einführungen zu allen Werken. Die Publikation ist zum Preis von € 5,00 bei dieser Programmvorstellung sowie jeweils bei den weiteren Veranstaltungen erhältlich.
Festivalpass und Tickets
Mit dem NOW!-Festivalpass (Preis: € 30,00) sind für alle Veranstaltungen des NOW!-Festivals Karten zum vergünstigten Preis von jeweils € 7,00 erhältlich. Die Vergünstigung gilt für eine Karte pro Veranstaltung je Festivalpass. Der Festivalpass und die ermäßigten Karten zum Festivalpass-Preis sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr) und an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr). Eine Online-Buchung des Festivalpasses unter www.theater-essen.de ist nicht möglich.
Einzelkarten zum Preis von jeweils € 17,00 sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen der Folkwang Universität der Künste über die zentrale Kartenhotline unter Tel. 0201 49 03-231 oder als Bestellung an karten@folkwang-uni.de.
Hintergrund: Geschichte des Festivals NOW!
Die Geschichte des Festivals NOW! beginnt, als die Kulturstiftung des Bundes das „Netzwerk Neue Musik“ ins Leben rief, um musikalische Akteur*innen einer Region zur gemeinsamen Konzertveranstaltung anzuregen. In der Gründungsphase schlossen sich die Philharmonie Essen, die Folkwang Universität der Künste, der Landesmusikrat NRW, die Folkwang Musikschule und die Gesellschaft für Neue Musik Ruhr (GNMR) zusammen. Aus dieser künstlerischen Partnerschaft entstand das Festival NOW!. Dank dieser starken Allianz und der kontinuierlichen Unterstützung – aktuell durch die Kunststiftung NRW, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW sowie die Ernst von Siemens Musikstiftung – hat sich NOW! zu einer festen Größe der zeitgenössischen Musik entwickelt. Die Philosophie des Festivals verbindet Klassiker der Moderne mit richtungsweisenden Uraufführungen.
Alle Informationen zum Festival unter www.now-festival.de.
NOW! Transzendenz: Programmübersicht
Präsentation des Festivalprogramms NOW! 2026
Prof. Günter Steinke von der Folkwang Universität der Künste stellt die Höhepunkte des Festivals vor und erläutert das diesjährige Festival-Motto „Transzendenz“.
22.10.2026, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, NATIONAL-BANK Pavillon
Eintritt frei
NOW! vor Ort
Wandelkonzerte, Klanginstallationen, Performances und Workshop-Präsentation mit Musiker*innen und Komponist*innen aus Essen und Umgebung
24.10.2026, ab 15:00 Uhr (Veranstaltungsende ca. 22:00 Uhr)
Neue Musik Zentrale (Viehofer Platz 18) und Umgebung
Eintritt frei
Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr e. V.
Stockhausen „Inori“
Winnie Huang, Beterin
Diego Vásquez, Beter
Patricia Martins, Klavier
Michael Pattmann, Rin
Neue Philharmonie Westfalen
Wolfgang Lischke, Musikalische Leitung
Florian Zwissler, Klangregie
Karlheinz Stockhausen
„Inori“ – Anbetungen für zwei Solisten und Orchester
30.10.2026, 19:00 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
Bernd Alois Zimmermann „Présence“
BenMo Trio:
Muzi Lyu, Violine
Yiyang Zhao, Violoncello
Ying Yu, Klavier
Georgia Koumará
„Sometimes a highway opens between my hearts, and I run suicides between until I’m lactic“
(Uraufführung, Auftragswerk des Festivals NOW!)
Bernd Alois Zimmermann
„Présence“
31.10.2026, 16:00 Uhr
Philharmonie Essen, NATIONAL-BANK Pavillon
Studio Musikfabrik / Elektronik
Studio Musikfabrik
Peter Veale, Dirigent
Michael Edwards, Jacqueline Butzinger, Klangregie
Stéphane Roy
„Avec les temps ...“ (Auswahl)
Stephan Winkler
„The Doubtful Guest“ für großes Ensemble (Uraufführung, Auftragswerk des Landesmusikrats NRW)
Elena Rykova
„In the Presence of Absence“ für Ensemble und Elektronik
Simon Bahr
„Library Music No. 3: Adlibs & Alibis“ für Ensemble und Ambisonic Sound (Uraufführung, Auftragswerk des Festivals NOW!)
Elsa Justel
„Ce monde et ailleurs“ für 8-Kanal-Elektronik
31.10.2026, 19:30 Uhr
Folkwang Universität der Künste, Konzertsaal
Eine Kooperation der Folkwang Universität der Künste mit dem Kunstring Folkwang e. V.
NOW! „Silkroad Kids“
Chanyuan Zhao, Tanz
Matthias Goebel, Schlagzeug
Benjamin Leuschner, Leitung
Workshop für Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren: „Auf den Spuren des Han Gan, dem chinesischen Pferde-Maler“
01.11.2026, 10:00 Uhr (Abschlussperformance um 14:30 Uhr)
Philharmonie Essen, Festsaal
Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich: education@philharmonie-essen.de
Master Neue Musik
Studierende der Folkwang Universität der Künste
Klasse Prof. Barbara Maurer:
Donggyu Lee, Klavier
Atsuki Yamaya, Klavier
Will Hansen, Kontrabass
Claus-Steffen Mahnkopf
„Rhizom“
Pierre Boulez
„Douze Notations pour Piano“
Nicolaus A. Huber
„Ohne Hölderlin“
Mark Andre
„Vier Stücke für Klavier“
Dieter Ammann
„Regard sur les traditions“
01.11.2026, 16:00 Uhr
Museum Folkwang, Karl-Ernst-Osthaus-Saal
Eine Kooperation der Folkwang Universität der Künste mit dem Kunstring Folkwang e. V.
Mark Andre
Chor und Elektronik
Mädchenchor am Essener Dom
WDR Rundfunkchor
Paul Krämer, Choreinstudierung
SWR Experimentalstudio
Ensemble Modern
Ingo Metzmacher, Dirigent
Joachim Haas, Elena Ralli, Klangregie
Mark Andre
„rwḥ 1–4“ für Ensemble, Chöre und Live-Elektronik
01.11.2026, 19:00 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
Morton Feldman „String Quartet and Orchestra“
Ilse Eerens, Sopran
José Maria Blumenschein, Violine
Barennie Moon, Violine
Marko Milenkovic, Viola
Ulrich Witteler, Violoncello
WDR Sinfonieorchester
Vimbayi Kaziboni, Dirigent
Rolf Riehm
„Nuages Immortels oder Focusing On Solos (Medea In Avignon)“
Mark Andre
„Im Entsiegeln“ für Sopran und Orchester (Uraufführung, Auftragswerk des Lucerne Festival und des Festivals NOW!)
Jiaying He
„Vakuum Travel“
Morton Feldman
„String Quartet and Orchestra“
06.11.2026, 19:00 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
Beethoven electric
Michael Edwards, Jonty Harrison, Ludger Brümmer, Klangregie
Pierre Henry
„La dixième symphonie“ – Hommage à Beethoven (Auswahl)
Ludger Brümmer
„Falling“ für 42-Kanal-Elektronik
Jonty Harrison
„Slow Movement“ für Mehrkanal-Elektronik (Uraufführung, Auftragswerk des Festivals NOW!)
06.11.2026, 21:30 Uhr
Philharmonie Essen, NATIONAL-BANK Pavillon
Trio Abstrakt
Trio Abstrakt:
Salim(a) Javaid, Saxofon
Marlies Debacker, Klavier
Alexandre Ferreira Silva, Schlagzeug
Alberto Posadas
„Kintsukuroi“
Mark Andre
„durch“
Isabel Mundry
„Songlines“ (Deutsche Erstaufführung)
Franck Bedrossian
„We never know we go when we are going“ (Uraufführung, Auftragswerk des Festivals NOW!)
07.11.2026, 18:00 Uhr
Philharmonie Essen, NATIONAL-BANK Pavillon
International Music & The Dorf
International Music:
Peter Rubel, Gesang, Gitarre, Keyboard, Orgel
Pedro Goncalves Crescenti, Gesang, Bass-Gitarre
Joel Roters, Schlagzeug
The Dorf
Jan Klare, Leitung
Peter Rubel
Neues Werk (Uraufführung, Auftragswerk des Festivals NOW!)
07.11.2026, 21:00 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
Sound LAB
Abschlusskonzert des Kompositionsprojektes im Rahmen des Festivals NOW!
Schüler*innen des Maria-Wächtler-Gymnasiums, des Burggymnasiums, der Gesamtschule im Park und der UNESCO-Schule Essen
Lesley Olson, Künstlerische Leitung
22.01.2027, 18:00 Uhr
Philharmonie Essen, NATIONAL-BANK Pavillon
Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit den beteiligten Schulen