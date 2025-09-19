Evgeny Kissin zum Auftakt des Festivals „TIKWAH“
Pianisten-Legende widmet sich Musik und Poesie seiner Heimat am 23. September, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen
„TIKWAH“ wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.
