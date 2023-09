Essener Philharmoniker spielen Benefizkonzert für die Ukraine

Beethovens Violinkonzert erklingt am 5. Oktober 2023 um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen

Konzert steht unter der Schirmherrschaft von Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen

Die Stadt Essen und die Theater und Philharmonie Essen setzen gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine: Amgeben die Essener Philharmoniker unter der Leitung von Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti ein großes Benefizkonzert in der Philharmonie Essen. Schirmherr ist Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen. Der Wunsch nach Frieden und die Hoffnung auf ein Ende des Krieges kommt auch im Konzertprogramm des Abends zum Ausdruck: Im Zentrum steht das berühmte Violinkonzert von, dem ein friedliches Miteinander aller Menschen stets das höchste Gut war. Komplettiert wird das Programm mit der Sinfonie C-Dur des ukrainischen Komponisten, ein Zeitgenosse Mozarts, sowie der Sinfonie Nr. 100 vonDen virtuosen Solopart im Beethoven-Konzert übernimmt der aus der Ukraine stammende Geiger. Geboren in der ukrainischen Hafenstadt Odessa, lebt er seit vielen Jahren in Deutschland. Seit 2021 unterrichtet er als Professor für Violine an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs hielt sich Semenenko im Rahmen einer Konzertreise in der Ukraine auf. Ihm ist es ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit den Essener Philharmonikern dieses wichtige Zeichen zu setzen. Auf Semenenkos Initiative hin kommt die Hälfte der Einnahmen aus dem Benefizkonzert einer durch den Krieg schwer beschädigten Musikschule in Odessa zugute, an der Semenenko selbst unterrichtet wurde. Mit der anderen Hälfte der Einnahmen werden Projekte der nordwestukrainischen Stadt Riwne unterstützt, mit der die Stadt Essen seit dem Angriff Russlands eine enge Solidaritätspartnerschaft pflegt.(€ 17,00-41,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de . Die Einnahmen kommen in vollem Umfang der Notfallhilfe und dem Wiederaufbau in der Ukraine zugute.Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) möchte Menschen aus der Ukraine helfen, die vom Krieg betroffen sind und aus ihrer Heimat fliehen mussten. So haben ukrainische Geflüchtete seit Mai vergangenen Jahres die Möglichkeit, Eigenveranstaltungen der TUP mit einem kostenlosen Solidaritätsticket zu besuchen. Das Angebot gilt auch für dieses Konzert. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten die kostenlosen Eintrittskarten gegen Vorlage ihres ukrainischen Passes an der Veranstaltungskassen eine Stunde vor Konzertbeginn.