Essener Philharmoniker lassen Werke von Komponistinnen erklingen

Sinfoniekonzert VIII am 12./13. März im Rahmen des Komponistinnenfestivals her:voice

Zum Auftakt des Komponistinnenfestivals her:voice (12. bis 15. März) präsentieren die Essener Philharmoniker sinfonische Werke dreier bemerkenswerter Künstlerinnen aus dem 19. und 20. Jahrhundert: Auf dem Programm des Sinfoniekonzerts VIII am Donnerstag/Freitag, 12./13. März 2026, um 19:30 Uhr (19:00 Uhr Einführung) in der Philharmonie Essen stehen die Rhapsodie für Orchester „The Magic Harp“ von Ina Boyle (1889-1967), das Cellokonzert op. 10 von Maria Herz (1878-1950) sowie die Sinfonie Nr. 2, op. 35 von Louise Farrenc (1804-1875).

Bereits zu Lebzeiten war Louise Farrenc eine Ausnahmeerscheinung: 1842 als eine der ersten Frauen auf eine Klavierprofessur am Pariser Conservatoire national berufen, hatte sie dieses Amt knapp 30 Jahre inne. Zudem trat sie als Komponistin in Erscheinung und schrieb etwa die energiegeladene, von Beethoven inspirierte Sinfonie Nr. 2. Von Paris geht es nach Irland: Ina Boyle, deren Werke mal irischen Folk, mal ruhige Ernsthaftigkeit in sich tragen, erhielt 1920 für „The Magic Harp“ den renommierten Carnegie Award – als erste Frau überhaupt. Zurück nach NRW führt Maria Herz. In Köln feierte die Künstlerin, die mit ihrem Cellokonzert ihre jüdischen Wurzeln aufgriff, große Erfolge. Das politische Klima der 1930er Jahre zwang sie jedoch ins Exil und brachte die Komponistin zum Verstummen. Das Konzert erlebte seine deutsche Erstaufführung 2024 mit der Cellistin Raphaela Gromes, die nun auch in Essen den Solopart interpretieren wird. Die musikalische Leitung hat die italienisch-türkische Dirigentin Nil Venditti. Durch das Programm führt WDR3-Moderatorin Susanne Herzog.

Die Sinfonie von Louise Farrenc wird gefördert von Palazzetto Bru Zane - centre de musique romantique française.

Das Konzert am 13.03.2026 wird im Rahmen von WDR Konzert live um ca. 30 Minuten zeitversetzt im Radio übertragen.

Karten (€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Zum Komponistinnenfestival her:voice:

Mit dem Festival her:voice macht das Aalto Musiktheater gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern das musikalische Schaffen von Komponistinnen in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar. Vom 12. bis 15. März 2026 gibt es die Möglichkeit, zahlreiche Werke bekannter und unbekannter Frauen auf der Opern- und Konzertbühne zu erleben. Zudem bieten Gesprächsrunden und Vorträge Hintergründiges zu ihrem Leben und Schaffen. Die dritte Ausgabe des von Intendantin Dr. Merle Fahrholz initiierten Festivals nimmt unter anderem die beiden Komponistinnen Elfrida Andrée und Maria Herz in den Blick.

Eine Übersicht über das vollständige Festival-Programm gibt es unter:
https://www.theater-essen.de/musiktheater/her-voice-komponistinnenfestival-2026/

