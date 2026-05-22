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Essener Philharmoniker: Konzertprogramm 2026/2027 mit Beethovens Neunter und Bachs Weihnachtsoratorium

Solo-Auftritte von Blockflötistin Dorothee Oberlinger und Cellistin Anastasia Kobekina

(lifePR) (Essen, )
Die Essener Philharmoniker haben ihr Konzertprogramm für die Spielzeit 2026/2027 veröffentlicht. Eine wichtige Rolle spielt Ludwig van Beethoven: Zum Auftakt des Jubiläumsjahres anlässlich des 200. Todestages des Komponisten erklingt im traditionellen Neujahrskonzert am 01. Januar 2027 die 9. Sinfonie unter der Leitung von Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti und unter Mitwirkung des Opernchores des Aalto-Theaters, des Philharmonischen Chores Essen und Gesangssolist*innen des Aalto Musiktheaters. In der Reihe der zwölf Sinfoniekonzerte in der Philharmonie Essen stehen außerdem Beethovens Sinfonie Nr. 3 („Eroica“), ebenfalls dirigiert von Andrea Sanguineti, und die Sinfonie Nr. 7 unter der Leitung von Marc Albrecht auf dem Programm. Neben Beethoven prägen mit Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Anton Bruckner drei weitere große B’s die Saison: Erstmals seit der Spielzeit 1967/1968 bringen die Essener Philharmoniker wieder Bachs Weihnachtsoratorium zur Aufführung – mit Barockspezialist Ricardo Minasi am Pult. Brahms’ „Tragische Ouvertüre“ und die „Akademische Festouvertüre“ dirigiert Andrea Sanguineti, während Bertrand de Billy im Auftaktkonzert Bruckners 3. Sinfonie präsentiert. Ein weiterer Höhepunkt ist Felix Mendelssohn Bartholdys wirkungsvolles Oratorium „Elias“, das zuletzt 1988 im Programm der Essener Philharmoniker zu erleben war: Constantin Trinks führt die Essener Philharmoniker, den Philharmonischen Chor Essen und das Solistenensemble, darunter Derek Welton in der Titelpartie, durch den Abend. Zu den weiteren Klassikern der Saison zählen Antonín Dvořáks 7. Sinfonie mit Daniel Cohen, Robert Schumanns 4. Sinfonie mit Patrick Lange sowie Gustav Mahlers 1. Sinfonie „Titan“ und Igor Strawinskys „Le sacre du printemps“, beide unter der Leitung von Andrea Sanguineti.

Für die Sinfoniekonzerte haben die Essener Philharmoniker erneut erstklassige Solist*innen eingeladen. Liza Ferschtman ist mit dem Violinkonzert von Benjamin Britten zu Gast, der 31‑jährige Pianist und frühere BBC New Generation Artist Alexander Gadjiev spielt Sergej Rachmaninows 2. Klavierkonzert. Anastasia Kobekina, Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen 2026/2027, ist mit Robert Schumanns Cellokonzert zu erleben. Die vielfach ausgezeichnete Blockflötistin Dorothee Oberlinger tritt im Sinfoniekonzert VII sowohl als Solistin als auch als Dirigentin auf und widmet sich im Rahmen des Komponistinnenfestivals „her:voice“ Werken barocker Komponistinnen wie Wilhelmine von Bayreuth, Anna Amalie von Preußen und Maria Antonia Walpurgis. Neben diesen Gästen freuen sich die Essener Philharmoniker zudem über Solo-Auftritte aus ihren eigenen Reihen: So wird Soloklarinettist Julien Floréani Mozarts berühmtes Klarinettenkonzert A-Dur spielen und Solokontrabassist Eduardo Rodríguez Romanos übernimmt im letzten Sinfoniekonzert der Saison unter der Leitung von Martijn Dendievel den Solopart in Nino Rotas „Divertimento Concertante“.

Neben den zwölf Sinfoniekonzerten präsentieren sich die Essener Philharmoniker mit vielen weiteren Programmen. So steht das jährliche Konzert für Menschen mit Behinderung ebenso auf dem Spielplan wie das Weihnachtskonzert im Aalto-Theater und das Open-Air-Konzert im Essener Grugapark. „Mit Götz Alsmann ins Konzert“ geht an zwei Sonntagvormittagen auch in der kommenden Spielzeit.

Darüber hinaus sind die Essener Philharmoniker die gesamte Saison über im kammermusikalischen Rahmen zu erleben. In der Kammerkonzertreihe im Foyer des Aalto-Theaters und im NATIONAL-BANK Pavillon der Philharmonie Essen präsentieren die Musiker*innen an acht Vormittagen in unterschiedlichen Besetzungen individuell zusammengestellte Programme – darunter Streichquartette von Joseph Haydn, Claude Debussy, Antonín Dvořák und Ludwig van Beethoven, Konzerte von Antonio Vivaldi und Arcangelo Corelli sowie selten gespielte Werke wie Kompositionen der „Groupe des Six et amis“ oder Philippe Gauberts „Trois Aquarelles“. Unter dem Titel „Gesang der Vögel“ findet das Kammerkonzert V im Rahmen der Initiative „Orchester des Wandels“ statt. Und auch die neuen Akademist*innen der Orchesterakademie dürfen sich wieder in einem eigenen Kammerkonzert vorstellen.

Service-Informationen

Das Programm 2026/2027 der Essener Philharmoniker ist wieder in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus. Das Vermittlungsprogramm der Theater und Philharmonie Essen erscheint am 25. Juni 2026 mit der Broschüre „Entdecken und Mitmachen“.

Der Vorverkauf für die Saison 2026/2027 startet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen am 13. Juni 2026 an den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen der TUPcard, eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts.

Der Vorverkauf für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beginnt in der Regel zeitgleich mit der Veröffentlichung auf www.theater-essen.de, spätestens jeweils zum ersten des Vormonats. Für Veranstaltungen des Schauspiels im September 2026 beginnt der Vorverkauf am 13. Juni 2026.

Ab dem 23. Mai 2026 können exklusiv Festplatz-Abonnements im TicketCenter abgeschlossen oder online unter www.theater-essen.de gebucht werden. Festplatz-Abonnent*innen aller Sparten der TUP können ab diesem Tag einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen. Darüber hinaus können Festplatz-Abonnent*innen ab dem 30. Mai 2026 noch vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart weitere Eintrittskarten für die gesamte Spielzeit buchen (inklusive der September-Termine des Schauspiel Essen). Für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beträgt ansonsten das Vorkaufsrecht für Festplatz-Abonnent*innen jeweils zwei Tage vor dem jeweiligen Vorverkaufsstart.

Kontakt:

TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen

Mo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr

Kasse im Aalto-Theater, Opernplatz 10, 45128 Essen

Di-Sa 13:00-18:00 Uhr

Ticket-Hotline Mo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr

T 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201

tickets@theater-essen.de

Weitere Informationen unter www.theater-essen.de.

Sinfoniekonzerte 2026/2027

Sinfoniekonzert I

Bruckner 3

Bertrand de Billy, Dirigent

Richard Wagner: „Siegfried-Idyll“, WWV 103

Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 3 d-Moll, WAB 103

17., 18. September 2026, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V.

Sinfoniekonzert II

Eroica

Andrea Sanguineti, Dirigent

Liza Ferschtman, Violine

Johannes Brahms: Tragische Ouvertüre d-Moll, op. 81

Benjamin Britten: Konzert d-Moll für Violine und Orchester, op. 15

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 55 „Eroica“

15., 16. Oktober 2026, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert III

Dvořák 7

Daniel Cohen, Dirigent

Julien Floréani, Klarinette

Viktor Ullmann: Ouvertüre zu „Der zerbrochene Krug“, op. 36

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert A-Dur für Klarinette und Orchester, KV 622

Antonín Dvořák: Sinfonie Nr. 7 d-Moll, op. 70

26., 27. November 2026, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert IV

Weihnachtsoratorium

Riccardo Minasi, Dirigent

Aljoscha Lennert, Evangelist | Natalia Labourdette, Sopran | Liliana de Sousa, Alt | Mykhailo Kushlyk, TenorBaurzhan Anderzhanov, Bass

Philharmonischer Chor Essen

Patrick Jaskolka, Choreinstudierung

Johann Sebastian Bach: „Weihnachtsoratorium“, BWV 248 — Kantaten I, II, III und VI

17., 18. Dezember 2026, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert V

Meeresrauschen

Patrick Lange, Dirigent

Bettina Ranch, Mezzosopran

Benjamin Britten: „Four sea interludes“ aus „Peter Grimes“, op. 33a

Ernest Chausson: „Poème de l’amour et de la mer“, op. 19

Robert Schumann: Sinfonie Nr. 4 d-Moll, op. 120

21., 22. Januar 2027, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert VI

Beethoven 7

Marc Albrecht, Dirigent

Alexander Gadjiev, Klavier

Sergej Rachmaninow: Konzert Nr. 2 c-Moll für Klavier und Orchester, op. 18

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92

11., 12. Februar 2027, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert VII

Barocke Opulenz

Im Rahmen des Komponistinnenfestivals her:voice

Dorothee Oberlinger, Musikalische Leitung und Blockflöte

Jiayu Jin, Sopran

Susanne Rump, Moderation

Werke von Maria Antonia Walpurgis, Camilla de Rossi, Élisabeth Jacquet de la Guerre, Julie Pinel, Anna Amalie von Preußen, Maddalena Lombardini Sirmen, Maria Aurora von Königsmarck und Wilhelmine von Bayreuth

04., 05. März 2027, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert VIII

Schumann Cellokonzert

Andrea Sanguineti, Dirigent

Anastasia Kobekina, Violoncello

Johannes Brahms: „Akademische Festouvertüre“ c-Moll, op. 80

Robert Schumann: Konzert a-Moll für Violoncello und Orchester, op. 129

Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 1 D-Dur „Titan“

08., 09. April 2027, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert IX

Elias

Constantin Trinks, Dirigent

Derek Welton, Elias (Bassbariton) | Idil Kutay, Sopran | Bettina Ranch, Alt | David Fischer, Tenor Philharmonischer Chor Essen

Patrick Jaskolka, Choreinstudierung

Felix Mendelssohn Bartholdy: „Elias“ – Oratorium nach Worten des Alten Testaments für Solostimmen, Chor und Orchester, op. 70

29., 30. April 2027, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert X

Sacre

Andrea Sanguineti, Dirigent

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert Nr. 21 für Klavier und Orchester C-Dur, KV 467

Igor Strawinsky: „Le sacre du printemps“ (Das Frühlingsopfer)

27., 28. Mai 2027, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Gefördert von der GENO BANK ESSEN und dem Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e. V.

Sinfoniekonzert XI

Dichtungen aus Musik

Andrea Sanguineti, Dirigent

Ottorino Respighi: „Fontane di Roma“ und „Pini di Roma“ – Sinfonische Dichtungen

Richard Strauss: „Tod und Verklärung“ – Tondichtung für großes Orchester c-Moll, op. 24, TrV 158

24., 25. Juni 2027, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

Sinfoniekonzert XII

Sommertanz

Martijn Dendievel, Dirigent

Eduardo Rodríguez Romanos, Kontrabass

John Adams: „The Chairman Dances“

Nino Rota: „Divertimento Concertante“ für Kontrabass und Orchester

Sergei Rachmaninow: „Sinfonische Tänze“, op. 45

15., 16. Juli 2027, 19:30 Uhr

Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal

19:00 Uhr Konzerteinführung

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