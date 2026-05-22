Essener Philharmoniker: Konzertprogramm 2026/2027 mit Beethovens Neunter und Bachs Weihnachtsoratorium
Solo-Auftritte von Blockflötistin Dorothee Oberlinger und Cellistin Anastasia Kobekina
Für die Sinfoniekonzerte haben die Essener Philharmoniker erneut erstklassige Solist*innen eingeladen. Liza Ferschtman ist mit dem Violinkonzert von Benjamin Britten zu Gast, der 31‑jährige Pianist und frühere BBC New Generation Artist Alexander Gadjiev spielt Sergej Rachmaninows 2. Klavierkonzert. Anastasia Kobekina, Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen 2026/2027, ist mit Robert Schumanns Cellokonzert zu erleben. Die vielfach ausgezeichnete Blockflötistin Dorothee Oberlinger tritt im Sinfoniekonzert VII sowohl als Solistin als auch als Dirigentin auf und widmet sich im Rahmen des Komponistinnenfestivals „her:voice“ Werken barocker Komponistinnen wie Wilhelmine von Bayreuth, Anna Amalie von Preußen und Maria Antonia Walpurgis. Neben diesen Gästen freuen sich die Essener Philharmoniker zudem über Solo-Auftritte aus ihren eigenen Reihen: So wird Soloklarinettist Julien Floréani Mozarts berühmtes Klarinettenkonzert A-Dur spielen und Solokontrabassist Eduardo Rodríguez Romanos übernimmt im letzten Sinfoniekonzert der Saison unter der Leitung von Martijn Dendievel den Solopart in Nino Rotas „Divertimento Concertante“.
Neben den zwölf Sinfoniekonzerten präsentieren sich die Essener Philharmoniker mit vielen weiteren Programmen. So steht das jährliche Konzert für Menschen mit Behinderung ebenso auf dem Spielplan wie das Weihnachtskonzert im Aalto-Theater und das Open-Air-Konzert im Essener Grugapark. „Mit Götz Alsmann ins Konzert“ geht an zwei Sonntagvormittagen auch in der kommenden Spielzeit.
Darüber hinaus sind die Essener Philharmoniker die gesamte Saison über im kammermusikalischen Rahmen zu erleben. In der Kammerkonzertreihe im Foyer des Aalto-Theaters und im NATIONAL-BANK Pavillon der Philharmonie Essen präsentieren die Musiker*innen an acht Vormittagen in unterschiedlichen Besetzungen individuell zusammengestellte Programme – darunter Streichquartette von Joseph Haydn, Claude Debussy, Antonín Dvořák und Ludwig van Beethoven, Konzerte von Antonio Vivaldi und Arcangelo Corelli sowie selten gespielte Werke wie Kompositionen der „Groupe des Six et amis“ oder Philippe Gauberts „Trois Aquarelles“. Unter dem Titel „Gesang der Vögel“ findet das Kammerkonzert V im Rahmen der Initiative „Orchester des Wandels“ statt. Und auch die neuen Akademist*innen der Orchesterakademie dürfen sich wieder in einem eigenen Kammerkonzert vorstellen.
Service-Informationen
Das Programm 2026/2027 der Essener Philharmoniker ist wieder in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus. Das Vermittlungsprogramm der Theater und Philharmonie Essen erscheint am 25. Juni 2026 mit der Broschüre „Entdecken und Mitmachen“.
Der Vorverkauf für die Saison 2026/2027 startet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen am 13. Juni 2026 an den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen der TUPcard, eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts.
Der Vorverkauf für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beginnt in der Regel zeitgleich mit der Veröffentlichung auf www.theater-essen.de, spätestens jeweils zum ersten des Vormonats. Für Veranstaltungen des Schauspiels im September 2026 beginnt der Vorverkauf am 13. Juni 2026.
Ab dem 23. Mai 2026 können exklusiv Festplatz-Abonnements im TicketCenter abgeschlossen oder online unter www.theater-essen.de gebucht werden. Festplatz-Abonnent*innen aller Sparten der TUP können ab diesem Tag einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen. Darüber hinaus können Festplatz-Abonnent*innen ab dem 30. Mai 2026 noch vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart weitere Eintrittskarten für die gesamte Spielzeit buchen (inklusive der September-Termine des Schauspiel Essen). Für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beträgt ansonsten das Vorkaufsrecht für Festplatz-Abonnent*innen jeweils zwei Tage vor dem jeweiligen Vorverkaufsstart.
Kontakt:
TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen
Mo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr
Kasse im Aalto-Theater, Opernplatz 10, 45128 Essen
Di-Sa 13:00-18:00 Uhr
Ticket-Hotline Mo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr
T 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201
tickets@theater-essen.de
Weitere Informationen unter www.theater-essen.de.
Sinfoniekonzerte 2026/2027
Sinfoniekonzert I
Bruckner 3
Bertrand de Billy, Dirigent
Richard Wagner: „Siegfried-Idyll“, WWV 103
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 3 d-Moll, WAB 103
17., 18. September 2026, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V.
Sinfoniekonzert II
Eroica
Andrea Sanguineti, Dirigent
Liza Ferschtman, Violine
Johannes Brahms: Tragische Ouvertüre d-Moll, op. 81
Benjamin Britten: Konzert d-Moll für Violine und Orchester, op. 15
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 55 „Eroica“
15., 16. Oktober 2026, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert III
Dvořák 7
Daniel Cohen, Dirigent
Julien Floréani, Klarinette
Viktor Ullmann: Ouvertüre zu „Der zerbrochene Krug“, op. 36
Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert A-Dur für Klarinette und Orchester, KV 622
Antonín Dvořák: Sinfonie Nr. 7 d-Moll, op. 70
26., 27. November 2026, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert IV
Weihnachtsoratorium
Riccardo Minasi, Dirigent
Aljoscha Lennert, Evangelist | Natalia Labourdette, Sopran | Liliana de Sousa, Alt | Mykhailo Kushlyk, TenorBaurzhan Anderzhanov, Bass
Philharmonischer Chor Essen
Patrick Jaskolka, Choreinstudierung
Johann Sebastian Bach: „Weihnachtsoratorium“, BWV 248 — Kantaten I, II, III und VI
17., 18. Dezember 2026, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert V
Meeresrauschen
Patrick Lange, Dirigent
Bettina Ranch, Mezzosopran
Benjamin Britten: „Four sea interludes“ aus „Peter Grimes“, op. 33a
Ernest Chausson: „Poème de l’amour et de la mer“, op. 19
Robert Schumann: Sinfonie Nr. 4 d-Moll, op. 120
21., 22. Januar 2027, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert VI
Beethoven 7
Marc Albrecht, Dirigent
Alexander Gadjiev, Klavier
Sergej Rachmaninow: Konzert Nr. 2 c-Moll für Klavier und Orchester, op. 18
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 7 A-Dur, op. 92
11., 12. Februar 2027, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert VII
Barocke Opulenz
Im Rahmen des Komponistinnenfestivals her:voice
Dorothee Oberlinger, Musikalische Leitung und Blockflöte
Jiayu Jin, Sopran
Susanne Rump, Moderation
Werke von Maria Antonia Walpurgis, Camilla de Rossi, Élisabeth Jacquet de la Guerre, Julie Pinel, Anna Amalie von Preußen, Maddalena Lombardini Sirmen, Maria Aurora von Königsmarck und Wilhelmine von Bayreuth
04., 05. März 2027, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert VIII
Schumann Cellokonzert
Andrea Sanguineti, Dirigent
Anastasia Kobekina, Violoncello
Johannes Brahms: „Akademische Festouvertüre“ c-Moll, op. 80
Robert Schumann: Konzert a-Moll für Violoncello und Orchester, op. 129
Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 1 D-Dur „Titan“
08., 09. April 2027, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert IX
Elias
Constantin Trinks, Dirigent
Derek Welton, Elias (Bassbariton) | Idil Kutay, Sopran | Bettina Ranch, Alt | David Fischer, Tenor Philharmonischer Chor Essen
Patrick Jaskolka, Choreinstudierung
Felix Mendelssohn Bartholdy: „Elias“ – Oratorium nach Worten des Alten Testaments für Solostimmen, Chor und Orchester, op. 70
29., 30. April 2027, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert X
Sacre
Andrea Sanguineti, Dirigent
Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert Nr. 21 für Klavier und Orchester C-Dur, KV 467
Igor Strawinsky: „Le sacre du printemps“ (Das Frühlingsopfer)
27., 28. Mai 2027, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Gefördert von der GENO BANK ESSEN und dem Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e. V.
Sinfoniekonzert XI
Dichtungen aus Musik
Andrea Sanguineti, Dirigent
Ottorino Respighi: „Fontane di Roma“ und „Pini di Roma“ – Sinfonische Dichtungen
Richard Strauss: „Tod und Verklärung“ – Tondichtung für großes Orchester c-Moll, op. 24, TrV 158
24., 25. Juni 2027, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung
Sinfoniekonzert XII
Sommertanz
Martijn Dendievel, Dirigent
Eduardo Rodríguez Romanos, Kontrabass
John Adams: „The Chairman Dances“
Nino Rota: „Divertimento Concertante“ für Kontrabass und Orchester
Sergei Rachmaninow: „Sinfonische Tänze“, op. 45
15., 16. Juli 2027, 19:30 Uhr
Philharmonie Essen, Alfried Krupp Saal
19:00 Uhr Konzerteinführung