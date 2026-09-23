Ensemble La Tempête präsentiert „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi
Halbszenische Aufführung mit Meisterwerk des frühen Barock am 3. Oktober, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen, mit Begleitformat „Music Lectures“
Vor dem Konzert bietet die Philharmonie Essen mit den „Music Lectures“ ein neues Begleitformat an: Im NATIONAL-BANK Pavillon führt Prof. Andreas Jacob, ehemaliger Rektor der Folkwang Universität der Künste, vor ausgewählten Konzerten in die Epochen der Musikgeschichte ein. Zum Auftakt der Reihe steht um 17:30 Uhr eine Einführung in den Barock auf dem Programm. Die Teilnahme kostet € 5,00, Tickets sind separat erhältlich.
Karten (€ 35,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.