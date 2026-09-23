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Ensemble La Tempête präsentiert „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi

Halbszenische Aufführung mit Meisterwerk des frühen Barock am 3. Oktober, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen, mit Begleitformat „Music Lectures“

(lifePR) (Essen, )
Claudio Monteverdis 1610 in Venedig veröffentlichte „Marienvesper“ zählt zu den großen geistlichen Kompositionen des frühen Barock. Am Samstag, 3. Oktober, um 19:00 Uhr sind Simon-Pierre Bestion und seine Compagnie La Tempête mit diesem bedeutenden Werk im Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen zu erleben. Bei ihrer Interpretation betonen sie den festlichen und theatralischen Charakter der „Marienvesper“ und betrachten sie gewissermaßen als eine Art geistliche Oper, die der Jungfrau Maria gewidmet ist. Daraus resultiert eine lebendige halbszenische Aufführung, die bewusst Gefühle ausdrückt und anspricht. Zugleich nehmen die Musiker*innen das Publikum mit auf eine fantasievolle Reise durch die Klangwelt des Mittelmeerraums. Durch die Einbeziehung anonymer mediterraner Gesänge, verschiedener Gesangsstile und ein besonders farbiges Instrumentarium verdeutlichen sie den interkulturellen Austausch, der im frühen 17. Jahrhundert in der Handelsmetropole Venedig verbreitet war.

Vor dem Konzert bietet die Philharmonie Essen mit den „Music Lectures“ ein neues Begleitformat an: Im NATIONAL-BANK Pavillon führt Prof. Andreas Jacob, ehemaliger Rektor der Folkwang Universität der Künste, vor ausgewählten Konzerten in die Epochen der Musikgeschichte ein. Zum Auftakt der Reihe steht um 17:30 Uhr eine Einführung in den Barock auf dem Programm. Die Teilnahme kostet € 5,00, Tickets sind separat erhältlich.

Karten (€ 35,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

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