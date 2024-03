Einladung zur Operettengala „Einmal möcht’ ich was Närrisches tun“

Mit einer beschwingten Operettengala läutet das Aalto Musiktheater den Frühling ein: Unter dem Titelbewegt sich der Abend zwischen Wien und Budapest. Solist*innen des Aalto-Ensembles und Gäste widmen sich zusammen mit den Essener Philharmonikern und dem Opernchor den österreichisch-ungarischen Operetten von Johann Strauß, Emmerich Kálmán, Carl Millöcker, Franz Lehár und Carl Zeller. Mitglieder der Aalto-Ballettcompagnie bereichern das Konzert mit Tanzeinlagen von Marsch bis Walzer. Charmant führt Aalto-Mezzosopranistin Bettina Ranch durch das Programm, in dem Ohrwürmer und Schmankerln wie „Freunde, das Leben ist lebenswert“ aus „Giuditta“, „Lippen schweigen“ aus „Die lustige Witwe“, „Ach, ich hab’ sie ja nur auf die Schulter geküsst“ aus „Der Bettelstudent“, die Ouvertüre aus „Die Fledermaus“ und natürlich das titelgebende Duett „Einmal möcht’ ich was Närrisches tun“ aus Lehárs „Paganini“ nicht fehlen dürfen. Die musikalische Leitung hat Tommaso Turchetta, 1. Koordinierter Kapellmeister am Aalto Musiktheater.Die Operette wagt es, Tabus zu brechen und Themen augenzwinkernd anzusprechen – gewiss, ohne zu viel zu vertiefen bzw. sie so ernst zu nehmen. Operettenwitze unterliegen nie der politischen Korrektheit. Sie sind frech, mutig, furcht- und zügellos, genauso wie die Held*innen der Operetten: Sie sind dreist und gelassen, machen sich selbst angreifbar und pfeifen auf gendersensible Ausdrucksformen. Sie sind sympathische Vagabunden, scheinbar unschuldige Fischermädchen, leichtsinnige und skrupellose Schufte, stolze, großmannssüchtige fake-Barone und Fürstinnen – und ab und zu möchten sie bloß „was Närrisches tun“. Doch nicht weit liegt genial von trivial entfernt: Wie befreiend ist diese moralische Ambivalenz, dieser unzensierte Operettenblödsinn, aber auch der parodistische, unbeschwerte Umgang mit Klischees und Gesellschaftsproblematiken!Tommaso Turchetta |Marijke MalitiusBettina Ranch |Patrick Jaskolka |Thorsten MachtSavina Kationi |Julia SchalitzBaurzhan Anderzhanov, Aljoscha Lennert, Rinnat Moriah, Sebastian Pilgrim, Bettina Ranch, George Vîrban, Lisa WittigDavit Bassénz, William Emilio Castro Hechavarria, Giulia Cacciatori, Paul Faure, Silvia Insalata, Laura WerthmannOpernchor des Aalto-Theaters, Essener Philharmoniker23. März (19:00 Uhr), 31. März (16:30 Uhr), 18. April (19:30 Uhr), 28. Juni 2024 (19:30 Uhr), Aalto-Theater(Premiere: € 16,00-77,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de