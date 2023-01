Die besten Orchester Italiens zu Gast in der Philharmonie Essen

Italienische Festwoche in der Philharmonie Essen: Die beiden besten Sinfonieorchester Italiens sind mit ihren jeweiligen Chefdirigenten am Pult innerhalb weniger Tage im Alfried Krupp Saal zu erleben. Unter der Leitung von, Chef des Londoner Royal Opera House, ist zunächst amdas in Rom beheimatetezu Gast. Auf dem Programm steht Anton Bruckners klanggewaltige 7. Sinfonie. Eine Woche später, amkommtmit seinernach Essen und bringt Tschaikowskis wunderbare „Pathétique“-Sinfonie zur Aufführung. Darüber hinaus wird hier der junge österreichische Geiger, ehemaliger Porträtkünstler der Philharmonie Essen, Prokofjews erstes Violinkonzert interpretieren.ist ein Kosmopolit: geboren in London, Sohn italienischer Eltern, Studium in den USA. Seit 2002 ist er musikalischer Leiter der Royal Opera in London, seit 2005 Chefdirigent der Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma. Als Gast ist er weltweit gefragt, ob bei den Berliner Philharmonikern, dem Royal Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam oder dem New York Philharmonic.ist Chefdirigent des Teatro alla Scala und der Filarmonica della Scala. Zuvor war er Kapellmeister beim Gewandhausorchester Leipzig, dem ältesten Orchester Europas und wirkte außerdem 16 Jahre lang als Chefdirigent beim Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam. Chailly ist außerdem Musikdirektor des Festivalorchesters Luzern, eine Position, die zuvor Claudio Abbado innehatte. Regelmäßig dirigiert er einige der renommiertesten Sinfonieorchester Europas: die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das London Symphony Orchestra und das Orchestre de Paris.Arnold Schönberg: Kammersinfonie Nr. 1 E-Dur für 15 Soloinstrumente, op. 9Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 7 E-Dur, WAB 10718:30 Uhr „Die Kunst des Hörens“ – Konzerteinführung mit Sir Antonio Pappano19:00 Uhr KonzertbeginnKarten: € 30,00-85,00Emanuel Tjeknavorian, ViolineSergej Prokofjew: Sinfonie Nr. 1 D-Dur, op. 25 „Symphonie classique“Sergej Prokofjew: Konzert Nr. 1 D-Dur für Violine und Orchester, op. 19Pjotr I. Tschaikowski: Sinfonie Nr. 6 h-Moll, op. 74 „Pathétique“Karten: € 35,00-115,00Karten sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de