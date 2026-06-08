„Der geschenkte Platz“ ermöglicht Kindern Theater- und Konzertbesuch
„Der geschenkte Platz“ ermöglicht Kindern Theater- und Konzertbesuch
Mit „Der geschenkte Platz“ fördert die TUP aktiv kulturelle Teilhabe und eröffnet jungen Menschen den Zugang zur vielfältigen Welt des Aalto Musiktheaters, des Aalto Ballett Essen, des Schauspiel Essen, der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen. Die Möglichkeit zur Online-Spende besteht ab dem 13. Juni, dem allgemeinen Vorverkaufsstart für Tickets der neuen Spielzeit 2026/2027, über den Webshop der Theater und Philharmonie Essen und kann bei jedem Online-Kartenkauf genutzt werden.
Bereits in der Vergangenheit konnte das Schauspiel Essen unter dem bekannten Motto „Der geschenkte Platz“ dank großzügiger Publikumsspenden vielen Kindern und Jugendlichen den Besuch des jährlichen Weihnachtsstücks ermöglichen. Dieses Angebot wird nun auf das gesamte Programm der Theater und Philharmonie Essen ausgeweitet und durch das Engagement der Sparkasse Essen zusätzlich gestärkt. Gleichzeitig wird der Spendenprozess durch die neue Online-Funktion deutlich vereinfacht.