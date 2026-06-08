„Der geschenkte Platz“ ermöglicht Kindern Theater- und Konzertbesuch

„Der geschenkte Platz – Kultur für alle ermöglichen“: Unter diesem Motto hat die Theater und Philharmonie Essen (TUP) gemeinsam mit der Sparkasse Essen ein neues Spendenprojekt ins Leben gerufen. Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Familien mit begrenzten finanziellen Mitteln Theater- und Konzertbesuche zu ermöglichen. So funktioniert „Der geschenkte Platz“: Beim Onlinekauf einer Eintrittskarte für eine Veranstaltung der TUP können Besucher*innen freiwillig einen festen oder frei wählbaren Betrag spenden. Dieser wird zusätzlich zum Kartenpreis berechnet und fließt direkt in einen Spendentopf, den die Sparkasse Essen durch eine eigene Zuwendung aufstockt. Aus den gesammelten Mitteln finanziert die TUP Eintrittskarten für Kinder, Jugendliche, Schulklassen und Familien, die sich einen Veranstaltungsbesuch sonst nicht leisten könnten. Ermöglicht wird dies bei koordinierten Gruppen- und Schulbestellungen über den Ticketservice unter der Rufnummer +49 201 81 22-178 | -188 oder per E-Mail an schulbestellungen@tup-online.de.



Mit „Der geschenkte Platz“ fördert die TUP aktiv kulturelle Teilhabe und eröffnet jungen Menschen den Zugang zur vielfältigen Welt des Aalto Musiktheaters, des Aalto Ballett Essen, des Schauspiel Essen, der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen. Die Möglichkeit zur Online-Spende besteht ab dem 13. Juni, dem allgemeinen Vorverkaufsstart für Tickets der neuen Spielzeit 2026/2027, über den Webshop der Theater und Philharmonie Essen und kann bei jedem Online-Kartenkauf genutzt werden.



Bereits in der Vergangenheit konnte das Schauspiel Essen unter dem bekannten Motto „Der geschenkte Platz“ dank großzügiger Publikumsspenden vielen Kindern und Jugendlichen den Besuch des jährlichen Weihnachtsstücks ermöglichen. Dieses Angebot wird nun auf das gesamte Programm der Theater und Philharmonie Essen ausgeweitet und durch das Engagement der Sparkasse Essen zusätzlich gestärkt. Gleichzeitig wird der Spendenprozess durch die neue Online-Funktion deutlich vereinfacht.

(lifePR) (