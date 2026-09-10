Das Wunder der Heliane
Premiere: Samstag, 03. Oktober 2026, 19:00 Uhr, Aalto-Theater
Oper in drei Akten von Erich Wolfgang Korngold
Libretto von Hans Müller nach einem Mysterium von Hans Kaltneker
In deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln
Premiere: Samstag, 03. Oktober 2026, 19:00 Uhr, Aalto-Theater
Als erste Premiere der Spielzeit 2026/2027 zeigt das Aalto Musiktheater Erich Wolfgang Korngolds „Das Wunder der Heliane“. Die selten gespielte Oper ist damit zum ersten Mal überhaupt in Essen zu erleben. Heliane ist die Frau eines tyrannischen Herrschers, den sie nicht liebt. Ein Fremder kommt in das kalte, hoffnungslose Land, bringt Zuversicht und Freude. Für dieses Vergehen wird er zum Tode verurteilt. Heliane hat Mitleid mit dem Fremden, besucht ihn in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Der Fremde und sie begegnen sich mit Menschlichkeit, Heliane tröstet seine Seele und erfüllt ihm drei Wünsche. Der Herrscher bezichtigt Heliane der Untreue und verurteilt auch sie zum Tode. Um Heliane zu retten, tötet der Fremde sich selbst. Der Herrscher schlägt seiner Frau einen grausamen Pakt vor: Wenn sie den Fremden von den Toten auferstehen lässt, wird sie begnadigt. Heliane gelingt die Erweckung nicht und sie ist bereit zu sterben. Wundersam erhebt sich dann aber der Fremde von den Toten. Die Macht des Herrschers zerbricht.
Mit „Das Wunder der Heliane“ präsentierte Korngold 1927 seine zweite abendfüllende Oper. In deren Zentrum steht mit Heliane eine ungewöhnliche, facettenreiche Frauenfigur, die sich zwischen Femme fatale, Maria Magdalena und Kindfrau aufspannt und die für große Empathie und Menschlichkeit steht in einer Welt, in der beides verloren gegangen ist. Korngold komponierte eine Musik, die sich durch überbordende Fülle, Schönheit und Intensität auszeichnet und den großen, spätromantischen Orchesterapparat bedient.
Das künstlerische Team um die mit dem Faust-Preis geehrte Regisseurin Elisabeth Stöppler siedelt die Oper in einer dystopischen Welt an, in der das Wasser nahezu erschöpft und nur den Mächtigen vorbehalten ist. Nur Heliane und der Fremde sind in der Lage, eine Vision von Utopie und Hoffnung zu zeichnen. Ihr Mut, zu lieben, bringt das vermeintlich unerschütterliche System ins Wanken. Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti nimmt sich Korngolds rahmensprengender, betörender Partitur an.
In den Hauptpartien zu erleben sind als Heliane Astrid Kessler, die zuletzt als Elisabeth in „Tannhäuser“ am Aalto-Theater einen großen Erfolg feierte, Ensemblemitglied Heiko Trinsinger als Der Herrscher, als Fremder der gefeierte Heldentenor Tilmann Unger sowie Ensemblemitglied und Faust-Preisträgerin Bettina Ranch als Die Botin.
Musikalische Leitung Andrea Sanguineti | Inszenierung Elisabeth Stöppler | Bühne Katja Haß
Kostüme Nicole Pleuler | Licht Ulrich Eh | Choreinstudierung Bernhard Schneider
Dramaturgie Patricia Knebel
Heliane Astrid Kessler | Der Herrscher Heiko Trinsinger | Der Fremde Tilmann Unger
Die Botin Bettina Ranch | Der Pförtner Almas Svilpa | Der Schwertrichter Aljoscha Lennert
1. Richter KS. Rainer Maria Röhr | 2. Richter Karel Martin Ludvik | 3. Richter Baurzhan Anderzhanov
4. Richter Zicong Han | 5. Richter Petro Ostapenko | 6. Richter Mathias Tönges
Seraphische Stimmen Idil Kutay/KS. Christina Clark/Tamina Biber/Mercy Malieloa
Opernchor und Extrachor des Aalto-Theaters | Statisterie des Aalto-Theaters | Essener Philharmoniker
Premiere Samstag, 03. Oktober 2026, 19:00 Uhr, Aalto-Theater
Premieren-Talk Samstag, 03. Oktober 2026, 14:30 – 16:00 Uhr, Aalto-Foyer (Eintritt frei)
Vor der Premiere lädt das Aalto-Theater zu einem spannenden Gespräch über Werk, Inszenierung und musikalische Interpretation ein. Regisseurin Elisabeth Stöppler gibt Einblicke in ihre szenische Lesart der außergewöhnlichen Oper, während Andrea Sanguineti die musikalischen Besonderheiten von Korngolds klanggewaltiger Partitur beleuchtet. Als besonderer Gast ist Alain Perroux, Intendant der Opéra national du Rhin in Straßburg, dabei. An dem renommierten Opernhaus im Elsass wurde „Das Wunder der Heliane“ in der vergangenen Spielzeit gezeigt. Die musikwissenschaftliche Perspektive vertritt Arne Stollberg, Professor für Historische Musikwissenschaft am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, Leiter der Erich Wolfgang Korngold Werkausgabe sowie Herausgeber des Sammelbandes „Erich Wolfgang Korngold. Wunderkind der Moderne oder letzter Romantiker?“. Umrahmt wird das Gespräch mit musikalischen Beiträgen aus der Feder Korngolds.
Weitere Vorstellungen 11.10., 17.10., 23.10., 31.10., 31.11., 13.12.2026
Matinee Sonntag, 20. September 2026, 11:00 Uhr, Aalto-Theater
Öffentlicher Probenbesuch Donnerstag, 24. September 2026, 19:00 Uhr, Aalto-Theater
Karten (Premiere: € 17,00-80,00; weitere Vorstellungen: € 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Gefördert aus Mitteln der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkasse Essen und vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e. V.