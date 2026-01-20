Kontakt
Chorgesänge der Renaissance bei Kerzenschein mit Lionel Meunier und Vox Luminis

Am 25. Januar, um 17:00 Uhr stehen in der Philharmonie Essen Gesänge von Thomas Tallis, Alessandro Striggio, John Sheppard und Thomas Morley auf dem Programm

40 Stimmen, in acht Chören zu fünf Sängerinnen und Sängern aufgeteilt: Die Motette „Spem in alium“ des englischen Renaissancekomponisten Thomas Tallis ist ein imposantes, dabei hochkomplexes Werk, in dem sich in permanent fließendem Wechselspiel der Stimmen ein dichtes polyfones Geflecht entfaltet. Dieses ebenso monumentale wie kunstvolle Meisterwerk ist am Sonntag, 25. Januar 2026, um 17:00 Uhr mit Lionel Meunier und seinem exquisiten Vokalensemble Vox Luminis in der Philharmonie Essen in der Reihe „Alte Musik bei Kerzenschein“ zu erleben. Für das Stück stehen die Sänger*innen zunächst im Kreis auf dem Podium, bei der Wiederholung am Ende des Konzertes dann nehmen sie das Publikum in ihre Mitte. Außerdem bringt das Ensemble bei diesem A-cappella-Konzert die Motetten „Ecce beatam lucem“ von Alessandro Striggio und „Media vita in morte sumus“ von John Sheppard sowie die „Lamentationes Ieremiae“ (Klagelieder des Propheten Jeremia) von Thomas Tallis und die „Funeral Sentences“ von Thomas Morley zur Aufführung.

Das belgische Ensemble für Alte Musik Vox Luminis ist unter der Leitung des Bassisten Lionel Meunier seit seiner Gründung im Jahr 2004 international für seinen einzigartigen Klang bekannt – sowohl in kammermusikalischer Besetzung mit Solist*innen als auch in groß angelegten Produktionen. Das Repertoire von Vox Luminis konzentriert sich auf englische, italienische und deutsche Musik vom 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert. Mit dem jetzt aufgeführten Programm hat das Ensemble im Sommer 2024 begeisternd die Salzburger Festspiele eröffnet. In der Philharmonie Essen war Vox Luminis bereits im April 2024 zu Gast.

Karten (€ 35,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

