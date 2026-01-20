Chorgesänge der Renaissance bei Kerzenschein mit Lionel Meunier und Vox Luminis
Am 25. Januar, um 17:00 Uhr stehen in der Philharmonie Essen Gesänge von Thomas Tallis, Alessandro Striggio, John Sheppard und Thomas Morley auf dem Programm
Das belgische Ensemble für Alte Musik Vox Luminis ist unter der Leitung des Bassisten Lionel Meunier seit seiner Gründung im Jahr 2004 international für seinen einzigartigen Klang bekannt – sowohl in kammermusikalischer Besetzung mit Solist*innen als auch in groß angelegten Produktionen. Das Repertoire von Vox Luminis konzentriert sich auf englische, italienische und deutsche Musik vom 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert. Mit dem jetzt aufgeführten Programm hat das Ensemble im Sommer 2024 begeisternd die Salzburger Festspiele eröffnet. In der Philharmonie Essen war Vox Luminis bereits im April 2024 zu Gast.
Karten (€ 35,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.