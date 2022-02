Bühnenplätze für Aalto-Premiere von "Herzog Blaubarts Burg": Publikum wird Teil der Geschichte

, Schauplatz in Béla Bartóks gleichnamiger Oper, ist ein Ort voller Geheimnisse. Am Aalto-Theater feiert der rund 75 Minuten dauernde Einakter am 19. Februar, um 19:00 Uhr Premiere. Eine außergewöhnliche Perspektive kann dabei ein Teil des Publikums einnehmen: In jeder Vorstellung haben 21 Besucher*innen die Möglichkeit, einen derzu belegen und somit den beiden Hauptfiguren, Herzog Blaubart (Karl-Heinz Lehner) und seiner Geliebten Judith (Deirdre Angenent), hautnah zu begegnen. Regisseur Paul-Georg Dittrich lässt das Publikum auf diese Weise Teil der Geschichte und seiner Inszenierung werden. Eine schauspielerische Bühnenerfahrung ist nicht notwendig, um diesen Abend individuell mitzugestalten, dafür aber die Neugier, Oper einmal aus einer ganz neuen Perspektive kennenzulernen. Das Bühnenpublikum erhält jeweils vor der Vorstellung eine genaue Anleitung zum Verhalten auf der großen Opernbühne. Wer ein Bühnenticket erworben hat, wird daher gebeten, sich 20 Minuten vor Beginn der Vorstellung am gekennzeichneten Treffpunkt im oberen Foyer (Ausgang zur Außenterrasse) einzufinden.(Preise: Premiere € 51,00; weitere Vorstellungen € 34,00-40,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de