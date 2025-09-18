Kontakt
Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Besetzungsänderung in der Philharmonie Essen: Mauro Peter anstatt Andrè Schuen

Liederabend mit Schuberts „Winterreise“ am 21. September, um 17:00 Uhr in der Philharmonie Essen

Zu einer Besetzungsänderung kommt es am Sonntag, 21. September 2025 in der Philharmonie Essen: Aus persönlichen Gründen musste der Bariton Andrè Schuen seinen Auftritt für dieses Konzert kurzfristig absagen. Für ihn springt der Tenor Mauro Peter ein. Den Begleitpart übernimmt Joseph Middleton anstelle von Daniel Heide. Die Philharmonie Essen bitten Sie für diese Änderung um Verständnis und danken Mauro Peter und Joseph Middleton sehr herzlich für ihre spontane Zusage. Statt des angekündigten Programms erklingt mit Franz Schuberts „Winterreise“ einer der bedeutendsten und ergreifendsten Liederzyklen der Musikgeschichte.

Der Schweizer Tenor Mauro Peter ist einer der vielgefragtesten klassischen Tenöre seiner Generation. Seine Interpretationen begeistern weltweit ein internationales Publikum. Er gastiert an führenden Konzert- und Opernhäusern wie der Mailänder Scala, Bayerischen Staatsoper, Royal Opera House London, Carnegie Hall New York und bei den Salzburger Festspielen. Highlights der vergangenen Saison waren Silvesterkonzerte an der Staatsoper Unter den Linden unter der Leitung von Christian Thielemann, zwei Operetten-Konzerte mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Franz Welser-Möst im Musikverein Wien sowie Bachs „Matthäus-Passion“ im Concertgebouw und im Gewandhaus Leipzig. Auf der Opernbühne feierte er Rollendebüts als Max in Webers „Der Freischütz“ bei den Bregenzer Festspielen sowie als Prinz in Prokofjews „Die Liebe zu den drei Orangen“ an der Semperoper Dresden.

Karten (€ 35,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Die für dieses Konzert bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Alternativ können sie gegen Tickets für andere Veranstaltungen umgetauscht bzw. rückerstattet werden. Bitte wenden Sie sich hierfür schriftlich an das TUP-TicketCenter oder senden eine Mail an tickets@theater-essen.de. Käufer*innen von Online-Tickets wenden sich zwecks Umtausch oder Rückgabe bitte ebenfalls an das TUP-TicketCenter.

