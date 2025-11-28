Kontakt
Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Besetzungsänderung im Konzert des London Philharmonic Orchestra: Ivan Karizna vertritt erkrankten Sheku Kanneh-Mason

Orchester ist am Donnerstag, 4. Dezember 2025, um 19:00 Uhr zu Gast in der Philharmonie Essen

Zu einer Änderung beim Solopart kommt es im Konzert des London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Edward Gardner am Donnerstag, 4. Dezember 2025, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen.Aufgrund einer Verletzung an der linken Hand muss Cellist Sheku Kanneh-Mason seinen Auftritt für dieses Konzert mit großem Bedauern absagen. Auf ärztlichen Rat setzt er seine Konzerttätigkeit bis Ende 2025 aus und plant, 2026 auf die Bühne zurückzukehren.Glücklicherweise konnte mit Ivan Karizna ein hochkarätiger Cellist für den Solopart der Hebräischen Rhapsodie „Schelomo“ für Violoncello und Orchester von Ernest Bloch gewonnen werden. Damit bleibt das Programm des Abends unverändert, das außerdem die erste Sinfonie von Edward Elgar sowie dessen italienisch inspirierte Konzertouvertüre „In the South“ umfasst.

Ivan Karizna wurde von András Schiff als „einer der besten Cellisten seiner Generation“ bezeichnet. 1992 in Minsk geboren, wechselte er mit 17 Jahren an das Pariser Konservatorium, bevor er seine Ausbildung an der Kronberg Academy bei Frans Helmerson abschloss. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter Preise beim Tschaikowsky-Wettbewerb (Moskau) und dem Concours Reine Elisabeth (Brüssel). In der Saison 2025/2026 tourt er durch Australien und tritt mit den Sinfonieorchestern von Sydney, Adelaide, Queensland und Westaustralien auf. Weitere Auftritte mit dem Residentie Orkest, dem Kuopio Symphony Orchestra und dem BBC National Orchestra of Wales folgen. Als begeisterter Kammermusiker hat Ivan Karizna mit Musikern wie Gidon Kremer, András Schiff, Renaud Capuçon und Christian Tetzlaff zusammengearbeitet.

Die Philharmonie Essen bittet um Verständnis für die unvermeidliche Änderung. Ein großer Dank gilt Ivan Karizna für seine Bereitschaft, das Konzert kurzfristig zu übernehmen.

Karten (€ 25,00-85,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

