Benefizkonzert im Aalto-Theater: Essener Philharmoniker und GEWOBAU unterstützen „Essen funkelt“
Orchestermitglieder und das Duo Benny & Joyce gestalten das Programm am 30. November
Der Abend bietet eine reizvolle Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen: Zunächst werden aus den Reihen der Essener Philharmoniker Sebastian Gäßlein und Theresa Reustle ihre Violinen erklingen lassen. Im Anschluss sorgt das in Essen bestens bekannte Duo Benny & Joyce für den zweiten musikalischen Höhepunkt des Abends.
Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die GEWOBAU und die Essener Philharmoniker bitten stattdessen um großzügige Spenden vor Ort. Der gesamte Erlös wird am 05. Dezember auf dem Essener Burgplatz im Rahmen des Show-Programms von „Essen funkelt“ offiziell überreicht.