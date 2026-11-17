Die Essener Philharmoniker und die GEWOBAU Wohnungsgenossenschaft Essen verbindet seit vielen Jahren eine enge Kulturpartnerschaft. Anlässlich der Spendenaktion „Essen funkelt“ von WAZ und Radio Essen richten beide Partnerinnen am Montag, 30. November 2026, um 18:00 Uhr ein gemeinsames Benefiz-Kammerkonzert im Foyer des Aalto-Theaters aus. Unter dem Titel „GEWOBAU funkelt für Essen“ greifen die Veranstalterinnen zusammen mit dem Duo Benny & Joyce das Motto der Initiative von WAZ und Radio Essen auf und unterstützen deren guten Zweck: Die gesammelten Gelder kommen der Aktion Lichtblicke zugute und fließen damit zu 100 Prozent in karitative Einrichtungen direkt in Essen.



Der Abend bietet eine reizvolle Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen: Zunächst werden aus den Reihen der Essener Philharmoniker Sebastian Gäßlein und Theresa Reustle ihre Violinen erklingen lassen. Im Anschluss sorgt das in Essen bestens bekannte Duo Benny & Joyce für den zweiten musikalischen Höhepunkt des Abends.



Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die GEWOBAU und die Essener Philharmoniker bitten stattdessen um großzügige Spenden vor Ort. Der gesamte Erlös wird am 05. Dezember auf dem Essener Burgplatz im Rahmen des Show-Programms von „Essen funkelt“ offiziell überreicht.

(lifePR) (