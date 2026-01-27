Aufsichtsrat der Theater und Philharmonie Essen beginnt neue Amtsperiode unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Thomas Kufen

Der Aufsichtsrat der Theater und Philharmonie Essen (TUP) hat in seiner konstituierenden Sitzung am heutigen Montag, 26. Januar 2026 den Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Das Stadtoberhaupt folgt damit Barbara Rörig, die dieses Amt zuvor fünf Jahre bekleidet hat und dem Gremium weiterhin angehören wird. Zu den stellvertretenden Vorsitzenden wurden Barbara Rörig und Anke Löhl gewählt. Bereits zuvor hatte der Rat der Stadt Essen die Sitze des TUP-Aufsichtsrates in Folge der Kommunalwahl im vergangenen September neu verteilt. Demnach gehören dem Gremium neben Thomas Kufen (CDU), Barbara Rörig (CDU) und Anke Löhl (SPD) nun an: Britta Altenkamp (SPD), Stefanie Brecklinghaus (AfD), Tabea Buddeberg (Grüne), Andreas Eckenbach (CDU), Plarent Kazani (CDU), Heike Kretschmer (Linke), Dr. Karlgeorg Krüger (EBB/FDP), Günter Weiß (AfD), Marco Jobst und Adil Laraki (beide Arbeitnehmervertreter der TUP).



Der neu gewählte Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Kufen betont:



„Die Theater und Philharmonie Essen ist zentrale Säule unserer städtischen Kulturlandschaft und genießt weit über die Stadtgrenzen hinaus hohe Anerkennung. Als Aufsichtsratsvorsitzender ist es mir ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit dem gesamten Aufsichtsrat, der Geschäftsführung, dem Kulturdezernenten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern exzellente und verlässliche Rahmenbedingungen für die TUP zu schaffen, um den künstlerischen Anspruch und die wirtschaftliche Situation der TUP abzusichern. Es liegt viel Arbeit vor uns. Ich freue mich darauf. Meiner Vorgängerin an der Spitze des Aufsichtsrates, Barbara Rörig, danke ich für ihr großes Engagement und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im neuen Aussichtsrat.“



Fritz Frömming, Geschäftsführer der Theater und Philharmonie Essen, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Aufsichtsrat und mit Oberbürgermeister Thomas Kufen: „Die Wahl des Oberbürgermeisters zum Vorsitzenden ist ein starkes Zeichen und wichtiges Signal, dass die Theater und Philharmonie eine zentrale Bedeutung für diese Stadt hat und die gesunde und nachhaltige Entwicklung unseres Theaterbetriebes damit sozusagen zur Chefsache gemacht wird.“



Der Aufsichtsrat hat unter seinem neuen Vorsitzenden Oberbürgermeister Thomas Kufen bereits bei seiner ersten Zusammenkunft richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Dazu gehört die sofortige Neubildung einer Findungskommission, die den bereits begonnenen Prozess zur Findung einer neuen Intendanz für das Aalto Musiktheater und die Essener Philharmoniker beschleunigen und erfolgreich zu Ende führen soll. Ebenfalls mit hoher Priorität wird der Aufsichtsrat die Realisierung eines neuen Werkstattzentrums behandeln, mit dem vordringlichen Ziel, die räumliche Situation der TUP-Ausstattungswerkstätten nachhaltig zu verbessern.



Zum Hintergrund der Neukonstituierung des Aufsichtsrates:



Laut Gesellschaftsvertrag der Theater und Philharmonie Essen überwacht das Organ Aufsichtsrat die Tätigkeit der Geschäftsführung. Er fasst Beschlüsse etwa zur Anstellung von Geschäftsführungen und Intendanzen, zu Eintrittspreisen oder zur Realisierung von Bauvorhaben und fasst darüber hinaus Empfehlungsbeschlüsse an die Gesellschafterversammlung. Der Aufsichtsrat besteht aus 13 stimmberechtigten Mitgliedern, die vom Rat der Stadt Essen entsandt werden. Darunter müssen sich der*die Oberbürgermeister*in oder ein*e von ihm vorgeschlagene*r Bedienstete*r der Stadt Essen sowie zwei Arbeitnehmervertreter*innen der TUP befinden. Darüber hinaus können dem Aufsichtsrat auch weitere stimmrechtslose Mitglieder angehören. Die Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit dem Ablauf der Wahlperiode des Rates der Stadt Essen.

