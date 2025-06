Aalto-Theater und Stiftung Zollverein erreichten mit Schulprojekt „AkzepTANZ“ 3000 Kinder und Jugendliche

Mit demhaben dasund dieSchüler*innen der Essener Gustav-Heinemann-Gesamtschule seit 2019 die Faszination von Musiktheater, Tanz und Konzert vermittelt. In der aktuellen Spielzeit fand die fünfte und gleichzeitig letzte Auflage statt: Wie in den vergangenen Jahren haben die teilnehmenden Schulklassen einen abschließenden Kurzfilm entwickelt, den sie jetzt auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein vorgestellt haben. Diesmal setzten sich die Jahrgänge 5 und 7 mit Märchen rund um das Thema Schuhe auseinander – von „Cinderella“ bis zum „Gestiefelten Kater“. Inspiriert unter anderem von Rossinis Oper „La Cenerentola“ und Richard Strauss’ „Till Eulenspiegel“ entstand eine fantasievolle Kriminalgeschichte, in der durch Tanz (Workshop-Leitung: Adelina Nigra), Musik und szenische Darstellung (Workshop-Leitung: Marijke Malitius) die Geschichten neu erzählt werden. Die verwendeten Kostüme wurden unter anderem aus Schuhen im Kunst-Workshop (Leitung: Martina Flößer) hergestellt. Die Produktion wurde gefördert durch die RAG-Stiftung und die Freunde Zollverein. Die Videokünstlerin Valeria Lampadova setzte das Projekt filmisch um.Der Film steht ab sofort auf dem YouTube-Kanal des Aalto Musiktheaters ( www.youtube.com/... ) zur Verfügung.Direkter Link: https://www.youtube.com/watch?v=pYTtmeGwmwg Für das Schulprojekt „AkzepTANZ“ haben das Aalto-Theater und die Stiftung Zollverein mit einer festen Partnerschule – der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Essen-Schonnebeck – zusammengearbeitet. Neben den Video-Workshops gehörten noch viele weitere Angebote dazu: Probenbesuche, Vorstellungsbesuche, Praktika, Jugendtreff-Termine und Backstage-Vormittage (Führungen mit anschließendem szenischem Spiel). Auf diese Weise wurden in dem sechsjährigen Projektzeitraum insgesamt rund 3000 Kinder und Jugendliche erreicht und in die Welt von Musiktheater, Tanz und Konzert mitgenommen. „AkzepTANZ“ wurde gefördert durch die RAG-Stiftung und die Freunde Zollverein. Geplant ist eine Fortführung der Förderung im Rahmen eines Projektes für Kindertageseinrichtungen.