Aalto-Premiere "Candide" mit Götz Alsmann am 22.02.
Candide
Konzertante Fassung
Eine komische Operette in zwei Akten von Leonard Bernstein
Songtexte von Richard Wilbur mit zusätzlichen Songtexten von Stephen Sondheim, John LaTouche,
Dorothy Parker, Lilian Hellman und Leonard Bernstein
Erzähltext von Loriot, adaptiert von der Satire Voltaires und dem Buch von Hugh Wheeler
Orchestrationen von Leonard Bernstein und Hershy Kay
Musical Continuity und ergänzende Orchestrationen von John Mauceri
In deutscher und englischer Sprache mit deutschen Übertiteln
Premiere: Sonntag, 22. Februar 2026, 18:00 Uhr, Aalto-Theater
Es ist eine einzigartige Verbindung aus Voltaire, Bernstein und Loriot: Mit der komischen Operette „Candide“ von Leonard Bernstein präsentiert das Aalto Musiktheater einen Abend voller Esprit und musikalischer Brillanz. Zur Aufführung kommt die konzertante Fassung, zu denen der legendäre Humorist Lo-riot seine launigen wie feinsinnigen Zwischentexte beisteuerte – in Essen von keinem Geringeren vorgetragen als von Götz Alsmann. Die musikalische Leitung übernimmt der schwedische Dirigent Per-Otto Johansson, Generalmusikdirektor am Landestheater Detmold.
Im Jahr 1759 stellte der französische Philosoph Voltaire der Behauptung seines deutschen Kollegen Gottfried Wilhelm Leibniz, wir lebten in der besten aller möglichen Welten, seine satirische Novelle „Candide ou l’opti-misme“ gegenüber, eine absurd-schräge Geschichte über die Verrücktheit der Welt. 200 Jahre später schuf Le-onard Bernstein aus dem philosophischen Märchen ein Glanzstück des modernen Unterhaltungstheaters, das den Spagat zwischen Oper, Operette und Musical mit Humor und Hintersinn bravourös meistert.
Im Mittelpunkt der Handlung steht der junge Edelmann Candide, der am Hof des Barons im beschaulichen Westfalen in dem Glauben aufwächst, er lebe in der besten aller möglichen Welten. Ein unschuldiger Kuss mit Kunigunde, der Tochter des Barons, aber sorgt dafür, dass Candides sorgenfreies Leben ein abruptes Ende fin-det: Aus dem Schloss geworfen, begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise um die Welt, die ihn von einer Ka-tastrophe in die nächste stürzt. Unterwegs zwischen Lissabon und Venedig, Eldorado und Buenos Aires erlebt Candide Krieg und Fanatismus, Naturkatastrophen und Seuchen und entkommt mehrmals selbst nur knapp dem Tod. Kann dies wirklich die beste aller möglichen Welten sein?
Musikalische Leitung Per-Otto Johansson | Choreinstudierung Bernhard Schneider
Dramaturgie Elena Wachendorf
Erzähler Götz Alsmann | Candide Paul Curievici Cunegonde | Natalia Labourdette
Paquette Mercy Malieloa | Maximilian/Kapitän Tobias Greenhalgh
Governor/Vanderdendur/Ragotski Aljoscha Lennert | Old Lady Almerija Delic
Kosmetikhändler/1. Inquisitor/Prinz Edward Mykhailo Kushlyk
Dr. Pangloss/Martin Karel Martin Ludvik | Alchemist/Sultan Achmet/Crook KS. Rainer Maria Röhr
Krämer/König August/Croupier Miha Brkinjac | Bärenhalter/3. Inquisitor/Zar Ivan Andrei Nicoara
Doktor/2. Inquisitor/König Stanislaus Baurzhan Anderzhanov
Opernchor des Aalto-Theaters | Essener Philharmoniker
Premiere Sonntag, 22. Februar 2026, 18:00 Uhr, Aalto-Theater
Weitere Vorstellungen 01.03., 15.03., 06.04., 10.05.2026
Karten (Premiere: € 17,00-57,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-51,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.