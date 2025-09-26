Aalto Kinder- und Jugendchor lädt zum Vorsingen ein

Der Kinder- und Jugendchor des Essener Aalto-Theaters lädt am Donnerstag, 02. Oktober, um 17:00 Uhr zu einem offenen Vorsingen ein. Herzlich willkommen sind musikbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren, die Lust haben, ihre Stimme zum Klingen zu bringen und Teil eines lebendigen, kreativen Ensembles zu werden. Auch junge Männer, die ihren Stimmbruch hinter sich haben, dürfen sich angesprochen fühlen. Erfahrungen und Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, beim Vorsingen zählt vor allem die Freude am Singen und die Neugier, gemeinsam musikalische Abenteuer zu erleben. Treffpunkt für das Vorsingen ist der Eingang des Aalto-Theaters, Opernplatz 10, 45128 Essen.



Der Kinder- und Jugendchor des Aalto-Theaters ist in drei Altersgruppen aufgeteilt – die Aalto Spatzen (1. bis 3. Klasse, Proben montags von 16:10 bis 17:10 Uhr), den Aalto Vorchor (ab 8 Jahren, Proben montags von 16:00 bis 17:00 Uhr) und den Aalto Kinder- und Jugendchor (von 11 bis 18 Jahren, Proben montags von 17:15 bis 18:45 Uhr und donnerstags von 17:00 bis 18:15 Uhr). Der von Patrick Jaskolka geleitete Chor gibt regelmäßig eigene Konzerte und ist überdies auch an zahlreichen Aufführungen des Aalto Musiktheaters beteiligt.



Anmeldungen zum Vorsingen sind ab sofort möglich unter patrick.jaskolka@tup-online.de

(lifePR) (