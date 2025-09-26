Aalto Kinder- und Jugendchor lädt zum Vorsingen ein
Kinder von 8 bis 18 Jahren können sich am 02. Oktober, um 17:00 Uhr vorstellen
Der Kinder- und Jugendchor des Aalto-Theaters ist in drei Altersgruppen aufgeteilt – die Aalto Spatzen (1. bis 3. Klasse, Proben montags von 16:10 bis 17:10 Uhr), den Aalto Vorchor (ab 8 Jahren, Proben montags von 16:00 bis 17:00 Uhr) und den Aalto Kinder- und Jugendchor (von 11 bis 18 Jahren, Proben montags von 17:15 bis 18:45 Uhr und donnerstags von 17:00 bis 18:15 Uhr). Der von Patrick Jaskolka geleitete Chor gibt regelmäßig eigene Konzerte und ist überdies auch an zahlreichen Aufführungen des Aalto Musiktheaters beteiligt.
Anmeldungen zum Vorsingen sind ab sofort möglich unter patrick.jaskolka@tup-online.de