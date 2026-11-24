„60 Bohnen für Beethoven“ mit Henning Baum in der Philharmonie Essen
Concerto Köln und der prominente Schauspieler begeben sich auf eine musikalisch-erzählerische Spurensuche nach dem berühmten Komponisten – am Sonntag, 29. November 2026, um 17:00 Uhr
Das Besondere: Der Abend verbindet musikalische Entdeckungen mit kurzen erzählerischen Momenten – mal dokumentarisch, mal augenzwinkernd. So entsteht ein vielschichtiges Porträt Beethovens, das nicht nur den großen Komponisten, sondern auch den Menschen mit seinen Vorlieben und manchmal kuriosen Eigenheiten in den Blick nimmt. Zu hören ist Musik, die ihn prägte, die er kannte, die er liebte.
Karten (€ 15,00-50,00 Euro) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Presseakkreditierung: christoph.dittmann@tup-online.de T +49 201 8122-210