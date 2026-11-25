



Theater Heilbronn | Berliner Platz 1 | 74072 Heilbronn



Christbäume in der Nacht



Premiere am 04. Dezember 2026 | 17.00 Uhr | Kammerspiele



Szenische Einrichtung: Max Koch

Musikalische Leitung & Klavier: Christopher Flaskamp

Bühne: Christian Held

Kostüme: Gesa Gröning



Mit



Felicitas Wrede (Laura)

Uli Bützer (Hannes)



Es gibt Nächte, die sich wie ein Riss durch die Chronik einer Stadt ziehen. Für Heilbronn ist es die Nacht zum 4. Dezember 1944, in der ein Luftangriff der britischen Royal Air Force binnen weniger Minuten weite Teile der Stadt in Trümmer legte und mehr als 6000 Menschen das Leben kostete. Zweiundachtzig Jahre später widmet sich das Theater Heilbronn diesem historischen Einschnitt mit der szenischen Collage „Christbäume in der Nacht“, die am Freitag, 4. Dezember 2026, um 17.00 Uhr in den Kammerspielen Premiere feiert.



Als Ausgangspunkt dient Max Kochs Produktion „Hell ist die Nacht“, die für das Mozartfest Würzburg entstand und 2025 mit dem OPUS KLASSIK in der Kategorie „Innovatives Konzert des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Für Heilbronn hat Koch das Konzept neu gedacht und fest mit der lokalen Geschichte und Identität der Stadt verknüpft.



Ein Paar im Schatten der Geschichte



Im Zentrum der Erzählung stehen Laura (Felicitas Wrede) und Hannes (Uli Bützer) – ein fiktives Liebespaar, das durch den Krieg jäh auseinandergerissen wird. In einer Gegenwart, die von Trennung und Ungewissheit geprägt ist, flieht Laura in ihre Erinnerungen; den äußeren Rahmen dafür bildet Christian Helds Bühnenbild, ein durch den Bombenangriff zerstörter Dachboden voller Erinnerungsgegenstände.



Ausgehend von der Frage „Wie kann man Abschied nehmen?“ beleuchtet die Inszenierung die verschiedenen Stadien einer Beziehung sowie die Phasen der Trauer und ihrer Verarbeitung. Im Mittelpunkt stehen dabei der eigentliche Moment des Abschieds und der Übergang in einen neuen Lebensabschnitt.



Stimmen aus dem Archiv und Klangräume am Klavier



In die Geschichte von Laura und Hannes verwebt der Abend eine Textcollage aus Tagebucheinträgen, Lyrik und authentischen Zeitzeugenberichten, die unter anderem aus dem Bestand des Stadtarchivs Heilbronn stammen. Im Zusammenspiel dieser literarischen und dokumentarischen Stimmen rückt die Frage nach den Auswirkungen von Krieg und Traumatisierung in den Fokus – danach, welche sichtbaren und unsichtbaren Spuren Gewalt in einzelnen Biografien wie auch über Generationen hinweg hinterlässt.



Die musikalische Ebene gestaltet Christopher Flaskamp, der die musikalische Leitung innehat und den Abend am Klavier begleitet. Kompositionen unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Aaron Copland und Charles Ives treten in einen Dialog mit dem gesprochenen Wort und spannen einen Bogen über Epochen und Kontinente hinweg. So verbinden sich Wort, Musik und Szene zu einer Form lebendiger Erinnerungskultur im intimen Raum der Kammerspiele.

(lifePR) (